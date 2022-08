Slovenski nevladniki v družbi evropskih borcev za demokracijo

V Evropski uniji so prepoznali pomen civilnodružbenih oziroma nevladnih organizacij za ohranjanje demokracije in človekovih pravic. Evropska agencija za temeljne pravice FRA je med drugim pohvalila slovensko pravno mrežo za demokracijo in organizacijo referenduma za pitno vodo pri nas.