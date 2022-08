Po današnjih in jutrišnjih povratnih tekmah zadnjega kroga kvalifikacij bo znanih še zadnjih šest udeležencev skupinskega dela tekmovanja v nogometni ligi prvakov. Vsi klubi, ki so se uvrstili v zadnji krog kvalifikacij, imajo že zagotovljen nastop v ligi Evropa in zaslužek 11 milijonov evrov. Šesterica zmagovalcev, ki se bo uvrstila v skupinski del lige prvakov, bo bogatejša za 24 milijonov evrov.

S področja nekdanje Jugoslavije imata možnosti za preboj v ligo prvakov dva kluba. Hrvaški prvak Dinamo je sicer izgubil na Norveškem prvo tekmo z Bodo Glimtom (0:1), vendar ima sijajno popotnico, saj je na dveh derbijih hrvaškega prvenstva na stadionu Maksimir poskrbel za pravo golijado. Hajduk je premagal s 4:1, Osijek s 5:2, od tega je kar osem od devetih golov dosegel v drugih polčasih. Ekipa, ki jo vodi Ante Čaćić, iz tekme v tekmo deluje boljše. Navijači so prepričani v uspeh, če Dinamo proti norveškemu prvaku ponovi predstavi z zadnjih dveh derbijev hrvaškega prvenstva. »Na domačem igrišču bomo favoriti. Tekme se moramo lotiti skrajno resno, saj Bodo kaznuje vsako napako. Ob pravem pristopu imamo možnosti za ligo prvakov,« pravi trener Dinama Ante Čačić. Dinamo je v ligi prvakov nazadnje igral leta 2019.

Tudi Crvena zvezda bo šla v tekmo z golom zaostanka, potem ko je prvo tekmo v Izraelu z Maccabijem iz Haife izgubila z 2:3, čeprav je ob polčasu vodila z 2:1. »Čaka nas povsem drugačna tekma kot v Haifi. Naša velika prednost bo domače igrišče in v šali pravimo, naj polna Marakana izid izenači, mi pa se bomo potrudili za zmago. V Izraelu smo pokazali nekatere svoje slabosti, saj smo preslabo odgovorili na agresivnost tekmeca. Na Marakani bomo predstavili svoje odlike. Crvena zvezda je dvakrat večji klub od Maccabija. Vse karte so v naših rokah. Sem velik optimist,« je napovedal slovenski zet na klopi Crvene zvezde Dejan Stanković.

Če bo obveljala tradicija, se obeta negotova tekma med Plznom iz Češke in Qarabagom iz Azerbajdžana, saj so se vse tri dosedanje medsebojne končale z remijem. Benfica je z eno nogo že v ligi prvakov. Navijači Trabzonsporja pripravljajo peklensko vzdušje za Koebenhaven. V Eindhovnu se obeta negotova tekma med PSV in Rangers.

Povratne tekme zadnjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov, danes ob 21. uri: Plzen – Qarabag (prva tekma 0:0), Crvena zvezda – Maccabi Haifa (2:3), Benfica – Dinamo Kijev (2:0), jutri ob 21. uri: Dinamo Zagreb – Bodo Glimt (0:1), Trabzonspor – Koebenhaven (1:2), PSV Eindhoven – Glasgow Rangers (2:2).