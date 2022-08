Tramvaj do Lenarta!

Kadar slišim Pekel, se zmeraj raznežim. V mojih krajinah ne gre za jamo, ampak za hrib. Vsakič ko grem iz Jurovskega Dola v Maribor, se malo za jagnedovim drevoredom pri Pesniškem dvoru zazrem v vzpetino, ki se levo zgoraj razprostre čez vidno polje. Pekel vzbuja nežnost in vzbuja strah, malo pa gre tudi za pragmatičnost. Od tu naprej imam preračunano vsako minuto; točno vem, koliko potrebujem do avtobusne postaje, do Florjana, Glavnega trga ali do Magdalenskega parka čez stari most, to zadnje peš, sicer pa z avtobusom ali avtom. Pekel je zame glavni vhod v Maribor, kakor je v isti sapi tudi glavni izhod iz njega.