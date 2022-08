Na celjskem okrožnem sodišču je sodnica Gordana Malović v tem tednu razpisala več predobravnavnih narokov, nekaj pa se jih bo zvrstilo tudi septembra, ko se bo na sodišču zvrstila trinajsterica obtoženih, med njimi je en tuji državljan, ki jim obtožnica očita sodelovanje v hudodelski združbi. Vsi so se ukvarjali s preprodajo prepovedanih drog, heroina in kokaina, pri čemer so bile njihove vloge v združbi natančno razdeljene.

Redčili so kokain

Spomnimo, da smo junija lani poročali, da so celjski kriminalisti zaključili obsežno kriminalistično preiskavo, povezano s kaznivimi dejanji neupravičene proizvodnje in prometa z drogami. Zaradi suma 140 kaznivih dejanj so kazensko ovadili trinajst ljudi, starih od 22 do 48 let. Vsi ovadeni razen enega, ki je državljan Bosne in Hercegovine, so slovenski državljani. V zaključni akciji so kriminalisti v sodelovanju s policisti opravili sedem hišnih preiskav, pridržali pa devet ljudi. V preiskavi, ki se je začela septembra lani in v kateri so bili uporabljeni tako klasični kot tudi prikriti preiskovalni ukrepi, so kriminalisti ugotovili, da so osumljenci sodelovali v dveh kriminalnih skupinah in organizirali nakupe, hrambo in prodajo heroina in kokaina. Ob tem so dnevno s prepovedanimi drogami oskrbovali odvisnike s širšega celjskega območja. Mesečno so prodali najmanj pol kilograma heroina in kokaina. Pri hišnih preiskavah ob zaključku akcije so zasegli več predmetov, pomembnih za dokazovanje v kazenskih postopkih. Zasegli so heroin in kokain z dodano snovjo za mešanje in večanje volumna, pripravljena za ulično prodajo. Šest prijetih je bilo v preteklosti že obsojenih za istovrstna kazniva dejanja; eden od akterjev kriminalne združbe je bil na prostosti šele nekaj dni po prestani večletni zaporni kazni. Očitno ga prestajanje kazni ni spametovalo, saj se je nemudoma vrnil na stara pota.

Še bi se pogajali

Obtoženi, ki jih je sodišče že povabilo na predobravnavne naroke, so Sebastijan Brodar, Damir Glavica, Mladen Milidragović, Aleš Grabar, Hajni Košir, znan iz spektakularnega ropa celjske podružnice Krekove banke, Luka Blažun, Đorđe Račetović, Teuta Bilalli, Rok Antolin Čučuk, Valentina Lisančić, Polonca Rotar, Aleš Gregorin in Peter Kovačec. Dva od omenjenih, Sebastijana Brodarja in Aleša Grabarja, so včeraj, sicer vsakega posebej, pravosodni policisti že privedli na celjsko sodišče, a je sodnica za oba predobravnavni narok preložila. Tako prvi kot drugi sta namreč izrazila željo, da bi se s tožilstvom in vsak s svojim zagovornikom še pogajala o morebitnem priznanju krivde v zameno za nižjo kazen od najnižje predpisane, ki znaša pet let zapora. Poleg omenjenih naj bi željo po pogajanju s tožilstvom izrazila tudi Glavica in Račetović, zato je zanju sodnica predobravnavni narok že preložila na september. 19. septembra pa bo jasno, ali in za kolikšne kazni so se pogodili s tožilstvom.