Ameriški mediji zadnje dni na veliko poročajo o poljubu smrti. Tako opisujejo dejanje 33-letne Rachal Dollard, ki naj bi februarja letos v zaporu v kraju Only v zvezni državi Tennessee s poljubom svojemu tri leta mlajšemu partnerju Joshui Brownu predala balon z okoli 15 grami amfetaminov. Tridesetletnik, ki je v zaporu prestajal enajstletno kazen, povezano ravno z drogami, je balon pogoltnil. Načrt je bil, da ga kak dan kasneje po naravni poti dobi nazaj na stranišču. A se to ni zgodilo. Ker se je balon predrl, je Brown umrl. Dollardovo so pred dnevi ovadili zaradi uboja in tihotapljenja nedovoljenih snovi v zapor.

Za zdaj ni povsem jasno, kako so v zaporu ugotovili, od kod, kdaj in na kakšen način je zapornik prišel do droge. V poročilu piše, da so Dollardovo opazili pri početju, ne pa tudi, kako in kdaj. Če bi ju v času dejanja zalotil kateri od pravosodnih policistov, bi bilo logično, da bi predajo preprečil. Prav tako ni jasno, kako ji je ob varnostnem pregledu in psih, treniranih za iskanje drog, to sploh uspelo pretihotapiti v zapor. »Pravi, da tega ni storila,« je za televizijo NBC povedala mama obtoženke Sonia Dollard. »Res me ni bilo tam, a ona vztraja pri nedolžnosti,« je dodala. Hči je bila ob aretaciji šokirana, je še povedala mama, saj niti ni vedela, da je med osumljenci. Grozi ji do 60 let zapora in 50.000 dolarjev denarne kazni.

Pred leti so imeli podoben primer v zvezni državi Oregon. Šestinštiridesetletno Melisso Ann Blair so obsodili na dve leti zapora, ker je svojemu fantu Anthonyju Powellu med dolgim poljubom predala kar sedem balončkov z drogo. Dva sta se kasneje v želodcu predrla, zaradi česar je umrl. Sodili so ji zaradi sodelovanja v zaroti, na sojenju pa ugotavljali, ali je dejanje storila po lastni volji ali je bila v to prisiljena. Čeprav je bil za zapahi, se je po navedbah odvetnika svojega partnerja bala. »Imel je popoln nadzor nad njenim življenjem. Morala je storiti, kar koli ji je odredil,« je razložil. Dvojica se je spoznala prek spleta, ko je 41-letni Powell že prestajal dosmrtno kazen zaradi umora tašče.