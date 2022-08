Otipljiva zveza med orkestrom in dirigentom

Simfonični orkester iz Pittsburgha smo v tem desetletju prav v kombinaciji s šefom dirigentom Manfredom Honeckom že spoznali kot izstopajoče izvajalsko telo. Tokrat so se predstavili s sporedom, umeščenim v prelomna leta pred in po zarezi stoletij – če Mahlerjeva glasba glasno najavlja moderno, jo Ravel in Schulhoff že polno sprejemata, pri čemer v nasprotju z Mahlerjem že dvomita v odrešujočo moč subjekta.