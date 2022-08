Najzgodnejši so prišli že zelo zelo zgodaj. Joži Petek je s prijateljico prišla okoli 5. ure, saj sta slišali, da je bila pri drugih ponudnikih nepopisna gneča. Obe si želita z bonom kupiti tablični računalnik, saj znata za zdaj uporabljati le pametni telefon. Dolgo čakanje se jima je obrestovalo in vpisali sta se v osnovni tečaj računalništva. Med čakajočimi je bil tudi Jože Turk, ki želi digitalni bon porabiti za nakup računalnika. Doslej doma ni imel osebnega računalnika, tako kot sogovornici pa je bil izjemno dobre volje, saj se mu je uspelo vpisati. »Izbral sem nadaljevalni program, namenjen spoznavanju družbenih omrežij in fotografiji,« je povedal.

Osnovni program izobraževanja obsega 12 šolskih ur, udeleženci pa se bodo naučili uporabljati računalniško in digitalno tehnologijo. Po devetih urah tečaja bodo lahko unovčili digitalni bon. Tisti, ki so že vešči osnovne uporabe računalniške tehnologije, pa imajo na voljo dve nadaljevalni izobraževanji, ki obsegata po šest ur. Izbirajo lahko med delavnico za aktivno državljanstvo, na kateri se bodo naučili uporabljati digitalno potrdilo in digitalni podpis, in delavnico za spletno nakupovanje, na katerih se bodo poučili o pasteh spletnega nakupovanja in uporabe plačilnih sredstev. Poleg teh dveh delavnic je na voljo še nekaj možnosti, tako lahko izbirajo med delavnicami za e-zdravje in e-davke, delavnico za fotografijo, na kateri bodo spoznavali učinke in možnosti obdelave fotografij, tu so še delavnice za družbena omrežja oziroma za oblikovanje osebnega profila in povezovanje različnih omrežij ter delavnice za uporabo komunikacijskih orodij oziroma uporabo omrežij skype, viber in zoom.

Za tečaj je bilo na voljo le sto mest, ki pa so bila zasedena že zelo hitro, pravzaprav že pred 9. uro. Anica Brezovšek je na vpis prišla uro prej, torej ob osmih. Vidno razočarana je povedala, da so ji rekli, da je najbrž prišla prepozno. Ponudili so ji sicer brezplačen tečaj, a kaj ko z njim ne bo mogla unovčiti bona. Med čakajočimi so bili nekateri, ki so se že ob objavi ponudnikov prijavili na tečaj prek spleta. Med njimi je bil tudi Marko Juvančič. Povedal je, da je pred dvema tednoma prejel obvestilo, da je sprejet v tečaj, kasneje pa so mu sporočili, da elektronskih prijav ne smejo upoštevati. Seveda je bil razočaran. Direktor Bojan Hajdinjak je razložil, da so že prvi dan prejeli več kot 500 povpraševanj, kar pomeni, da bi bile skupine zasedene že v začetku avgusta. Na spletni strani so zato objavili pojasnilo, da so se za vpis v živo odločili, ker so želeli, da se tečaja udeležijo upravičenci, ki ne znajo uporabljati e-pošte in drugih digitalnih orodij in za katere verjamejo, da je razpis namenjen ravno njim.

Organizatorji so v učilnice sprejeli deset skupin s po desetimi udeleženci in jim predstavili izbrane programe. Drugi, ki so ostali pred vrati, so bili seveda slabe volje in razočarani, kljub temu da so jim organizatorji ponudili brezplačen tečaj. Z njim namreč ne bi bili upravičeni do digitalnega bona, prav zaradi bona pa so se sploh postavili v vrsto za tečaj. Nekateri so se zato odločili oditi že pred začetkom vpisa oziroma ko so ugotovili, da ne bodo mogli biti med srečnimi stotimi čakajočimi, drugi pa so se rahlo prerivali in zmerjali preostale. Direktor Hajdinjak je upokojence želel pomiriti, grenak okus pa je vseeno ostal ...