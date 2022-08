Fernanda Prado Verčič, direktorica Kranj Foto Festa, in Barbara Čeferin, kuratorka: Fotografije o domu, zapuščenem in najdenem

Fernanda Prado Verčič je brazilska fotografinja, ki živi v Kranju in je lani v sodelovanju s Petro Puhar »zagnala« fotografski festival Kranj Foto Fest. V organizaciji letošnje, druge edicije, ki jo bodo odprli jutri in bo na ogled do 25. septembra, sta se kuratorskem odboru pridružila še Barbara Čeferin in Ciril Jazbec. Festival bo letos večji, predvsem pa ima jasne ambicije tudi za prihodnost.