Po nemško, bolje ne gre

München 2022 oziroma evropsko prvenstvo v devetih športnih disciplinah je potrdilo znano dejstvo. Nemci so nesporno najboljši organizatorji velikih športnih prireditev. Kjer koli drugod po svetu se lahko Nemčiji z izjemnostjo zgolj približajo, doseči pa jo je nemogoče. Vse, prav vse je bilo na svojem mestu. Velik delež k temu pripomore gospodarska razvitost države, ki se kaže predvsem v podobi javnega prometa in odlične infrastrukture. Poleg tega so Nemci športni narod, ki polni dvorane, stadione in druge objekte velikih tekmovanj. Vselej pripravijo nepozabno vzdušje.