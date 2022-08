35-letnega Črnogorca Ivana Vujovića se je v medijih prijel vzdevek balkanski Al Capone. Najverjetneje zato, ker se je vrsto let tako spretno izogibal roki pravice, hkrati pa je njegov kriminalni dosje, kot pišejo v Srbiji in Črni Gori, debel kot Biblija. Zdaj pa je padel v roke hrvaškim policistom. In to zares na povsem trapast, prav nič alcaponski način.

Prejšnji teden se je mudil v Medulinu na skrajnem jugu Istre. Bojda precej po naključju ga je ustavila prometna patrulja, Vujović pa jim je predal ponarejeno črnogorsko vozniško dovoljenje, ki se je glasilo na neko drugo ime, a je bila na njem njegova fotografija. Nadaljni potek dogodkov policija sicer ni razkrila, iz objav medijev pa gre sklepati, da so Vujoviću dovolili, da se odpravi naprej, potem hitro ugotovili, za koga gre in ga nato prijeli v Zagrebu. Preiskali so še njegovo stanovanje in avto in našli večje količine denarja ter cel kup ponarejenih dokumentov. V Zagreb je sicer šel na plastično operacijo. Najverjetneje obraza, saj naj bi mu to pomagalo še pri boljšem skrivanju pred roko pravice. Interpol ga je na zahtevo srbskih oblasti namreč iskal zaradi poskusa uboja, kar pa je bil le zadnji v nizu zločinov, ki jih ima na vesti.

Beg iz zapora

Maja leta 2008, ko je bil star komaj 21 let, je v Podgorici s streli pokončal Radovana Savovića. Zgolj zato, ker sta se marca istega leta stepla v nekem lokalu v Budvi. Obsojen je bil na 14 let zapora in bil milo rečeno nemogoč zapornik, med drugim je nekega sojetnika poskušal ubiti z zašiljeno žlico. Večkrat so ga premestili, konec leta 2015 pa je iz zapora spektakularno pobegnil tako, da je lastnoročno razorožil paznike in mirno odkorakal skozi vhod zapora. No, skupaj s še enim obsojencem zaradi umora. Spretno se je izogibal prijetju, leta 2016 so ga opazili v Beogradu, a se je zadnji hip izmuznil policistom, menjal naslove in tako, za mimogrede, 29. julija močno poškodoval nekega Darka Bulatovića, zaradi česar so ga potem srbske oblasti tudi iskale.

Prijeli so ga novembra tega leta v Nemčiji. Izkazalo se je, da je menjaval videz, identitete in dokumente. Nemci so ga izročili Črni Gori, tam pa je odsedel zgolj kazen zaradi umora Savovića. Črnogorci so »spregledali«, da ga zaradi poskusa uboja išče Srbija, prav tako ni jasno, zakaj mu zapora niso podaljašli zaradi kazni, ki jo je dobil zavoljo pobega. Kakorkoli že, Črnogorci so ga izpustili, Srbi so ga lovili, Hrvati pa so ga ujeli zaradi ponarejenih dokumentov, ko je pri njih bival zavoljo plastične operacije. Veliko vprašanj o njegovem begu, pomagačih, komunikaciji, ostaja odprtih. Na Hrvaškem mu bodo verjetno najprej sodili zaradi ponarejanja dokumentov, nato pa odločili o izročitvi Srbiji. Trenutno je v 30-dnevnem priporu v Pulju.