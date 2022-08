Stvar, ki je skupna vsem avtomobilom, ki smo jih predstavili v rubriki popkulturnih vozil, ali pa vsaj vsem tistim, ki so se znašli in zasloveli v filmih ali televizijskih serijah, je, da jih je upravljal oziroma vozil – voznik. Moškega spola. Da, ko govorimo o »glavnih« avtomobilih v filmih (tisti, ki se pojavijo v »stranskih« vlogah, so druga zgodba), niti enega ni vozila ženska. Vsaj sprva, v osnovi ne – zgodilo se je, da je za volanom sedela voznica, a le če je glavni junak pred tem umrl ali pa ji ga je iz takšnega ali drugačnega vzroka posodil.

Na srečo pa ta podatek ni skupen vsem filmskim avtomobilom nasploh, saj čisto vseh seveda še nismo popisali. Pri čemer se kot prva, največja izjema kar sam od sebe ponuja štirikolesnik iz filma Thelma & Louise. Ki je bil tudi sicer precej »žensko« orientiran film – v smislu, da je šlo za tako imenovani female buddy film (takšen, v katerem glavni vlogi pripadeta ženskama in je osredotočen na dogajanje okoli njiju), v katerem vlogi Thelme in Louise igrata Geena Davis in Susan Sarandon. A Thelma & Louise je tudi tako imenovani road movie (film ceste), za kar je bil potreben primeren avto. To pa je bil legendarni kabrioletski ford thunderbird letnika 1966.

Konec med letom

Saj zgodbo verjetno poznate: izlet obeh glavnih junakinj dobi dramatičen obrat, ko Louise ustreli nekega moškega, ki je hotel posiliti Thelmo, zaradi česar se znajdeta na begu pred zakonom. Glede filma dodajmo še, da je v njem eno prvih vlog, ki ga je izstrelila med hollywoodske zvezdnike, odigral Brad Pitt, da ga je režiral Ridley Scott, sicer znan predvsem po znanstvenofantastičnih spektaklih, in da je bil nominiran za kar šest oskarjev, osvojil pa je tistega za najboljši izvirni scenarij.

Čeprav je torej ford thunderbird tako vključen v velik del filma, se je kader, s katerim se je najbolj vtisnil v spomin, zgodil povsem na koncu. Ko se glavni junakinji z njim znajdeta na robu prepada, se iz njega nenadoma dvigne policijski helikopter, ko se obrneta, da bi odpeljali v drugo smer, pa ju tam čakajo v zasedi številni policisti v avtomobilih. Obkoljeni se tako odločita z vso hitrostjo zapeljati v prepad, ko to storita in avtomobilu v zraku odpade pokrov platišča, pa slika naenkrat zmrzne, sredi leta avtomobila, s čimer se film tudi zaključi.

Brez predelav

V nasprotju s številnimi akcijskimi filmi, ki s svojimi atraktivnimi kadri zahtevajo različne prilagoditve avtomobilov, pri thunderbirdu v Thelma & Louise ni bilo potrebnih nikakršnih predelav. So pa kljub temu uporabili pet različnih avtomobilov – enega za zunanje kadre, enega, opremljenega s kamerami, za notranje, med vožnjo, dva tako imenovana kaskaderska avtomobila in enega rezervnega. Ne nazadnje ne gre zanemariti, da je v originalni verziji, za katero pa se potem niso odločili, thunderbird za tem, ko je zapeljal čez rob prepada, strmoglavil v reko Kolorado.

Usoda avtomobilov, razen enega, sicer ni znana. Omenjenega pa so leta 2008 prodali na dražbi hiše Barrett-Jackson. Na njegovem naslonjalu za roke je bil podpis Brada Pitta, na zaščiti pred soncem pa Geene Davis. Neznani kupec je zanj odštel 71.500 dolarjev.