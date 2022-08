Je migrantska situacija ubila sanje?

Nevladna humanitarna organizacija Slovenska filantropija je organizirala že drugi štiridnevni mladinski tabor. Mlade, ki so v Slovenijo prišli zaradi vojne v Ukrajini in iz drugih držav, z učenjem slovenščine in drugih socialnih veščin pripravljajo na srednjo šolo ali univerzo. Na taboru poleg učenja slovenščine tudi veliko ustvarjajo, igrajo športne igre in čas preživljajo v naravi ter v družbi vrstnikov.