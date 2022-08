Peticija ima tri zahteve; premik proizvodne dejavnosti, ki predstavlja okoljsko in rušilno tveganje, na lokacijo, odmaknjeno od naseljenih krajev, natančno opredelitev države do nadaljnjega obstoja tovarne ter zagotovitev lokacije za premik tovarne. Že maja so oblikovali komisijo, ki bo spremljala obnovo in selitev Melamina, sestavljajo jo trije predstavniki zainteresirane javnosti, dva predstavnika občinske uprave, dva predstavnika podjetja ter dva predstavnika občinskega sveta.

V civilni iniciativi so se za peticijo odločili, ko so ugotovili, da se stališča občinskega sveta razlikujejo od zahtev prebivalcev. Odločili so se, da bodo, ko zberejo 2000 podpisov, peticijo predali ministrstvu za gospodarstvo, ki bo obnovi Melamina namenilo največ sredstev. Z imenovanjem komisije so bili nezadovoljni, saj predstavniki javnosti sestavljajo le manjši del komisije. Kot pravi članica komisije Petra Šolar, nimajo možnosti odločanja, na sejah lahko le povedo svoje mnenje in prenesejo pomisleke javnosti ter vprašanja o zmanjšanju tveganja. Pobudnik peticije Marko Rovan poudarja, da njihov namen ni zaprtje tovarne, ampak njena preselitev. Sam se spomni, da so v preteklosti že večkrat govorili o selitvi Melamina, saj so se okoliški prebivalci ves čas zavedali, kako nevarna je lahko kemična tovarna le 100 metrov od najbližjih blokov in zdravstvenega doma, in po zdajšnji zakonodaji zagotovo ne bi dobila dovoljenja za postavitev.

Župan Vladimir Prebilič je poudaril, da je s civilno iniciativo pripravljen sodelovati, saj je občina primerna zemljišča za selitev tovarne že našla, člani komisije naj bi si zemljišča tudi že ogledali. Član komisije in poveljnik civilne zaščite Kočevje Antun Gašparac je po ogledu lokacij povedal, da se mu zdi na prvi pogled najprimernejša lokacija ob železniški progi med Kočevjem in Ribnico, ki je od najbližjih hiš oddaljena več kot kilometer, ima pa tudi dostop do vode in elektrike.

V civilni iniciativi opozarjajo, da je na Kočevskem nadomestnih lokacij dovolj, in v postavitvi kemične tovarne sredi gozdov ne vidijo problema. 80 odstotkov zemljišč v občini Kočevje je v lasti države, občina pa naj bi študijo izvedljivosti že predala ljubljanskemu urbanističnemu inštitutu, ki naj bi preučil pet možnih lokacij. Menijo, da je bila eksplozija ena izmed najbolj vidnih nevarnosti, ki jih predstavlja Melamin, obstaja pa kar nekaj prikritih nevarnosti. Sami imajo namreč poročila, ki prikazujejo povišane vrednosti kobalta, arzena in mineralnih olj v mestu. Že pred nesrečo so opozarjali na izjemno prostorsko širitev Melamina z nakupi občinskih zemljišč, ki naj bi se po njihovem mnenju dogajala zaradi nepotizma in klientelizma. Direktor naj bi na njihove očitke odgovoril, da Melamin zemljišča odkupuje, ker želijo naseljena območja oddaljiti od tovarne.

Prejšnji torek se je komisija tretjič sestala, predstavnik Melamina Igor Mihelič je člane seznanil z odločitvijo, da naj bi s sedanje lokacije umaknili le epiklorhidrin, metanol pa naj bi ostal v mestu. Pri Melaminu so njegove navedbe potrdili, vendar pa se v civilni iniciativi z načrti vodstva podjetja ne strinjajo, saj menijo, da kemične sestavine ne bi smele ostati v mestu. V družbi Melamin pravijo, da imajo poleg odgovornosti do okolja in lokalnega prebivalstva tudi odgovornost do 220 zaposlenih, zato selitve celotne proizvodnje v tako kratkem času ne morejo izpeljati. V prihodnjem tednu naj bi zagnali dve reaktorski liniji, s čimer bi se zagnalo okoli 15 do 20 odstotkov celotne kemične industrije.