Pred kratkim se je v osrednjem Dnevniku TVS oglasila zdravnica iz ZD Ljubljana, ki se je trudila razložiti, zakaj je bila uporaba e-pošte za komunikacijo z osebnim zdravnikom sprevržena, nevarna in škodljiva, novi zdravstveni portali pa da so za sistem in upokojence dobitna kombinacija. Pa še pomirila nas je, nikar se ne bojte, še vedno boste lahko v nedogled telefonirali, sedeli v čakalnicah ambulant, če pa ničesar od tega ne razumete, pa imate Ljubljančani za razlago na voljo informativne točke v Šentvidu in za Bežigradom. Skratka: dopuščam možnost, da sem tako želel slišati, a zdelo se mi je, da je glavna poanta portalov, da bi razbremenili zdravstvene ambulante administrativnega dela.

Morda je to celo res, a koliko tisoč starostnikov nas bo (še vedno v covidnih razmerah) čepelo v ambulantah in nas telefoniralo, kako se bomo priplazili do tja, koliko od 627.000 nas ima pametne telefone in računalnike, koliko od nas, ki nimamo možnosti, da bi nam kdo pomagal, je digitalno pismenih, koliko od nas je sploh zmožno nabaviti potrebne digitalne pripomočke, koliko se nas bo uspelo pririniti skozi tečaje za digitalno opismenjevanje, je možno, da želi nekaj od teh, ki si prizadevajo zanje, le primakniti vnučkom kakšen evro za nove slušalke? Sicer pa, koga to briga, gre za posvečen sistem, v katerem je posameznik zgolj kolateralna škoda.

Pozivam vse, ki vam je mar za nas, ki odhajamo, spregovorite, uprite se brezdušnosti, ki se nam roga in nas ponižuje, ne posmehujte se naši digitalni nepismenosti, tudi brez nje smo zgradili tovarne, stanovanjske soseske, šole in vrtce, dijaške in študentske domove, s samoprispevki smo postavili marsikateri zdravstveni dom. Ničesar ne terjamo, prosimo le za spoštljiv odnos.

Josip Meden, Ljubljana