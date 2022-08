ZDA in Evropska unija zadnji teden preučujeta odgovor Irana na končni osnutek dogovora o oživitvi omenjenega sporazuma, ki ga je Teheran podal 15. avgusta. ZDA so dan kasneje sporočile, da ga preučujejo, doslej pa uradno svojega stališča še niso podale.

Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Naser Kanani je danes izpostavil, da ZDA zamujajo z odgovorom, medtem ko se je Teheran odzval pravočasno. Za sedanje razmere v pogovorih je odgovorna ameriška vlada, je na novinarski konferenci poudaril v Teheranu. »Če bo v praksi pokazala svojo politično odločenost in ravnala odgovorno, lahko naredimo naslednji korak,« je dejal.

S tem je opozoril na nadaljevanje pogovorov o novem poskusu reševanja omenjenega mednarodnega sporazuma, ki so se sicer po večmesečnem zastoju nadaljevali 4. avgusta v avstrijski prestolnici.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, ki je julija stranem predložil kompromisni predlog EU, je danes prav tako dejal, da ZDA svojega stališča na iranski odgovor še niso dale. »ZDA se še niso uradno odzvale. Čakamo na njihov odgovor in upam, da nam bo omogočil dokončanje pogajanj,« je med konferenco v španskem Santanderju dejal Borrell.

Poudaril pa je, da to samo upa in da nima zagotovil. Pogovore bi po njegovih besedah morali na Dunaju nadaljevati že minuli konec tedna, vendar to ni bilo mogoče, bi pa jih morda lahko nadaljevali ta teden. Po njegovem bi namreč kompromisni predlog EU lahko imel »srečen izid«, saj je uravnotežen in ga ni mogoče izboljšati. »Imamo tudi iranski odgovor, za katerega sem ocenil, da ga je smiselno posedovati ZDA,« je dodal.

Sporazum, ki ga je Iran leta 2015 sklenil z ZDA, Rusijo, Veliko Britanijo, Francijo, Nemčijo in Kitajsko, zagotavlja civilno naravo iranskega jedrskega programa v zameno za postopno odpravo sankcij proti tej državi. A ZDA so se leta 2018 pod predsednikom Donaldom Trumpom enostransko umaknile iz sporazuma in ponovno uvedle sankcije proti Iranu. Ta je posledično začel opuščati svoje zaveze iz dogovora.

Namen pogovorov je v celoti obnoviti jedrski sporazum z vrnitvijo ZDA vanj.