Ruska obveščevalna služba FSB trdi, da za umorom hčere tesnega zaveznika predsednika Vladimirja Putina stoji ukrajinska tajna služba, ki naj bi najela žensko, izurjeno za posebne operacije. Ta naj bi po mesecu dni opazovanja pod avtomobil Darje Dugine v soboto namestila eksplozivno napravo, jo na daljavo aktivirala in potem zbežala v Estonijo. Ruski mediji navajajo, da je FSB identificirala žensko kot leta 1979 rojeno Natalijo Vovk, ki naj bi se mesec dni pred napadom preselila v isti stanovanjski blok kot Dugina. Svoji žrtvi naj bi sledila v avtomobilu mini s tremi različnimi registrskimi tablicami, tudi kazahstanskimi. V soboto je bila Dugina skupaj z očetom Aleksandrom Duginom, Putinovim ideologom, ki je bil po ugibanjih morda prava tarča napada, na dogodku blizu Moskve, kjer je imel predavanje. V zadnjem trenutku sta se odločila, da nazaj ne gresta skupaj. Potem je njen Toyota Land Cruiser ekdplodiral.

Ukrajina odgovornost zanika. Svetovalec predsednika Volodimirja Zelenskega Mihajlo Podoljak je navedbe FSB označil za »rusko propaganda iz sveta domišljije«. Ugibanj o ozadju in motivu je veliko. Nekateri komentatorji so presenečeni nad hitrostjo ugotovitev FSB, drugi poudarjajo, da je umor novinarke, ki je trdno zagovarjala vojaško posredovanje v Ukrajini, v Rusiji sprožil val ogorčenja, jeze in podpore Kremlju. Putin je v izjavi zapisal, da je bila Dugina »bistra, talentirana oseba s pravim ruskim srcem«.

Dennis Rodman gre v Rusijo

Trditve o odgovornosti Kijeva bodo še povečale bojazen, da se pripravlja večji ruski raketni napad predvidoma jutri, ko bo Ukrajina obeležila 31. obletnico razglasitve neodvisnosti, hkrati pa bo minilo natanko pol leta od začetka največje vojaške invazije v Evropi po drugi svetovni vojni. Zelenski je pozval prebivalce k previdnosti, v Kijevu so odpovedali javna zborovanja in proslave državnega praznika, v drugem največjem mestu Harkiv so razglasili policijsko uro od štirih popoldan do sedmih zjutraj.

Pot v Rusijo pa je napovedal nekdanji zvezdnik ameriške košarkarske lige NBA Dennis Rodman, je poročal NBC. Poskusil bo doseči izpustitev zvezdnice ameriške košarke Brittney Ginger, ki so jo v Moskvi ta mesec obsodili na devet let zapora zaradi vnosa mamil. ZDA so se z Rusijo poskušale dogovoriti o njeni zamenjavi, a doslej neuspešno. Rodman (61 let), je dejal, da je dobil dovoljenje za pot v Rusijo, ni pa povedal, od koga. To sicer ne bi bilo prvič, da se podaja na nenavadna potovanja. Nekajkrat se je srečal s severnokorejskim voditeljem Kim Jong Unom in dejal, da ga ima za prijatelja, nekaj pa je tudi prispeval k severnokorejski izpustitvi ameriškega misionarja Kennetha Baeja leta 2014. Kim je velik ljubitel ameriške košarke, zlasti moštva Chicago Bulls, s katerim je bil Rodman trikrat prvak.