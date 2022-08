»Zločin so organizirale in izvedle ukrajinske varnostne službe,« je sporočil FSB v izjavi, ki so jo objavile ruske tiskovne agencije.

Storilka, Ukrajinka, rojena leta 1979, je po njihovih navedbah po umoru v nedeljo pobegnila v sosednjo Estonijo, članico Evropske unije in Nata.

FSB je navedla, da naj bi bilo storilki ime Natalija Vovk in da je v rusko prestolnico Moskvo prišla konec julija skupaj z mladoletno hčerko. Najela je stanovanje v hiši, v kateri je živela Dugina, da bi pridobila informacije o njej. Na dan njenega umora pa sta se udeležili istega festivala kot ona.

Ruski preiskovalni odbor je pred tem sporočil, da je bil umor Dugine naročen in da je bila eksplozivna naprava postavljena pod voznikov sedež. Dugina, ki je peljala avtomobil, je ob eksploziji, ki je bila sprožena na daljavo, takoj umrla.

Nemška tiskovna agencija dpa izpostavlja, da trditev Moskve ni mogoče preveriti. Dodaja, da pa je bivši ruski politik Ilja Ponomarev dejal, da za napadom stoji neko doslej neznano rusko partizansko gibanje, uperjeno proti Putinu, Nacionalna republikanska armada.

Dugina, hči znanega radikalnega ruskega filozofa in skrajnega nacionalista Aleksandra Dugina, je sicer veljala za vneto zagovornico ruske vojne proti Ukrajini, ki traja že pol leta.

29-letna novinarka in politologinja je umrla, ko je njen avto v soboto zvečer eksplodiral v stanovanjskem naselju v predmestju Moskve, ko se je vračala s festivala blizu Moskve, ki se ga je udeležila z očetom.

Ruski državni mediji so za atentat takoj obtožili Ukrajino, ne da bi predložili kakršne koli dokaze. Menili so tudi, da je bil atentat dejansko uperjen proti Duginu, ki ga nekateri na Zahodu imenujejo »Putinovi možgani« oziroma »Putinov Rasputin«, ker ima velik vpliv na ruskega predsednika in njegovo razmišljanje.

Sprva naj bi Dugin nameraval s hčerko s festivala odpotovati skupaj v avtomobilu, a si je v zadnjem trenutku premislil. Ruski mediji pa so poročali, da si je Dugina v zadnjem trenutku sposodila očetov avtomobil.

Svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak je sicer že v nedeljo zatrdil, da oblasti v Kijevu nimajo ničesar z atentatom.