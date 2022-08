Po izbruhu afere in zelo ostrih obtožbah na račun vodje novomeškega društva za sodobno umetnost Fotopub, ki so jih na Insagramu anonimno objavile oškodovanke, je namreč zaokrožila tudi fotografija ministrice skupaj z novinarjem Nejcem Krevsom in Smodejem. Šlo je za intervju, opravljen julija za potrebe spletne revije Kulturnik.si. »Za intervju se je z našo uslužbenko dogovoril novinar Nejc Krevs, ki sodeluje tudi z RTV Slovenija. Ni pa bilo predvideno, da bo na sestanku tudi Smodej, prišel je nenapovedan. Takrat sem se z njim tudi prvič pogovarjala,« je razložila ministrica Asta Vrečko. Pogovor so opravili 21. julija in ministrica takrat še ni mogla biti seznanjena z obtožbami na račun Smodeja.

Asta Vrečko je pojasnila še, da spletno revijo Kulturnik.si, kjer naj bi bil urednik rubrike Blog prav Smodej, izdaja založba Beletrina in da ta za izdajo revije dobiva denar ministrstva za kulturo. Z Beletrine so sicer že prejšnji teden sporočili, da prekinjajo sodelovanje s Smodejem. Ministrica Vrečko je dejala še, da bodo prevetrili preteklo sodelovanje ministrstva s Smodejem, da pa trenutno Smodej z ministrstvom nima odprtih pogodb.

Naj spomnimo, da anonimne oškodovanke na Instagramu Smodeja obtožujejo spolnega predatorstva in spolnih napadov. Njihove izpovedi so naravnost grozljive. Smodej naj bi jih omamljal in nato spolno napadal. Smodej se je sicer tudi sam odzval na Instagramu in očitke zavrnil, češ da gre za izmišljene obtožbe, ki so plod neke znanke, ki ga izsiljuje. V nedeljo so z Generalne policijske uprave sporočili, da preverjajo informacije o sumih domnevnih kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti in drugih, ki so bili v zadnjih dneh izpostavljeni v medijskih objavah na spletnih omrežjih. Preverjajo tudi prijavo o domnevnem izsiljevanju zaradi dolga. Policija sicer prosi vse, ki bi karkoli vedeli o spolnih zlorabah, naj jih obvestijo, lahko tudi na anonimni telefon. Prav tako k temu pozivajo morebitne oškodovanke. Doslej namreč v zvezi s tem konkretnim primerom niso dobili še nobene prijave, niti anonimne ne.

Tudi ministrica Asta Vrečko je, preden je pojasnjevala, kako se je znašla na fotografiji skupaj s Smodejem, dejala, da je problem spolnega nadlegovanja očitno prisoten tudi na področju kulture in spomnila še na primer Tribušon, o katerem smo v Dnevniku pisali ravno v soboto. »Gre za velik družbeni problem, ki ga je treba naslavljati odkrito. Na ministrstvu bomo sprožili postopke, da bi ugotovili, kakšne sistemske ukrepe za spopad s tem lahko sprejmemo,« je dejala Asta Vrečko. Kaj konkretno je s tem mislila in kakšne ukrepe sploh imajo na voljo, ni znala pojasniti, si bo pa prizadevala za to, da bi opolnomočili žrtve, da prijavljajo spolne nasilneže in se pri tem ne počutijo izpostavljene.