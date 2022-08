Kot pojasnjujejo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, se je energetska sanacija glavne stavbe začela 25. aprila, danes pa se je začela odvijati bolj intenzivno - s pričetkom prenove fasade. V okviru sanacije bodo prioritetno obnovili fasado, zamenjali okna in prenovili streho, pa tudi posodobili dvigala.

Dela izvajajo na osnovi veljavne pogodbe in skladno s sprejetimi odločitvami tedenskih koordinacij, so sporočili iz ljubljanskega UKC. Prenova glavne stavbe je sicer sestavljena iz projekta energetske sanacije in projekta notranje prenove.

V javnosti so se sicer pojavili očitki glede morebitne spornosti izvedbe projekta, ki ga pregleduje tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Če bi morali zaradi morebitnih nepravilnosti zaustaviti energetsko sanacijo, bi s tem ustavili tudi črpanje evropskih sredstev. V UKC Ljubljana navedbe o pomanjkljivostih izvedbe projekta sicer zavračajo.