Štiri lete je Ryanair odpovedal v oziroma iz Barcelone, druga dva pa se nanašata na prihode in odhode iz Palme de Mallorce, so zapisali pri sindikatu Sindical Obrera (USO), enem od dveh organizatorjev stavke. Še 28 letov so prestavili, so dodali.

Ryanairjevo kabinsko osebje v Španiji je serijo stavk izvedlo že junija in julija. USO in sindikat SITCPLA sta k tretjemu valu 24-urnih stavk pozvala med 8. avgustom in 7. januarjem, ob čemer vodstvu družbe očitajo, da ne želijo pristopiti k dialogu.

Stavke bodo izvajali vsak teden od ponedeljka do četrtka, trajale bodo po 24 ur.

Po navedbah sindikatov je Ryanair edini letalski prevoznik v Španiji, ki še nima kolektivne pogodbe.

V Ryanairu sicer ocenjujejo, da stavkovne aktivnosti ne bodo bistveno vplivale na njihove aktivnosti v Španiji, kjer prevoznik vozi na več kot 650 povezavah.

S stavkami v Španiji se sooča tudi Ryanairjev tekmec Easyjet. Piloti omenjenega nizkocenovnika od 12. avgusta uprizarjajo tridnevne tedenske stavke. Zahtevajo povrnitev pogojev dela, kot so veljali pred pandemijo covida-19. Naslednjo stavko bodo izvedli v soboto.

Easyjetovi piloti so se za stavko odločili dva tedna po tem, ko je stavkalo kabinsko osebje. To je medtem že doseglo dogovor z vodstvom.

Na stavko se pripravlja tudi kabinsko osebje prevoznika Iberia Express, nizkocenovne veje španskega nacionalnega prevoznika Iberia. Ti naj bi desetdnevno stavko začeli 28. avgusta.