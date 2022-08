Van der Bellnu, ki se bo na predsedniških volitvah 9. oktobra potegoval za drugi zaporedni mandat, je v nedeljo popoldne spodrsnilo med planinarjenjem v naravnem parku Kaunergrat na Tirolskem. Pri tem je utrpel odrgnine in blažji pretres možganov. Prepeljali so ga v bližnjo bolnišnico, kjer je po nasvetu zdravnikov preživel noč, danes pa so ga iz nje odpustili.

»Dobro mu gre, a bo po nasvetu zdravnikov v prihodnjih dneh počival,« je za avstrijsko tiskovno agencijo APA dejala njegova tiskovna predstavnica.

Zaradi poškodb je 78-letni Van der Bellen odpovedal vse za danes in v torek predvidene obveznosti v okviru Evropskega foruma Alpbach.