Z ognjenimi zublji se po državi trenutno bori 1800 gasilcev. Največji požar je divjal v regiji Vila Real na skrajnem severu in se je razširil znotraj težko dostopnega gorskega območja.

Stanje pripravljenosti, ki ga je vlada razglasila v nedeljo, omejuje predvsem dostop do gozdov in prepoveduje uporabo strojev ali prirejanje pirotehničnih predstav, da bi preprečili izbruh novih požarov. Pomeni tudi povečano mobilizacijo reševalnih služb in njihovih pristojnosti.

V notranjosti države meteorološka služba za danes in torek napoveduje temperature blizu 40 stopinj Celzija.

Na Portugalskem, ki se letos sooča z izjemno sušo, je bil letošnji julij najtoplejši v zadnjem stoletju. Od začetka leta je v požarih zgorelo skoraj 94.000 hektarjev gozda in druge vegetacije. To je največje območje po smrtonosnih požarih leta 2017, ki so terjali okoli sto življenj, kaže najnovejše poročilo Inštituta za varstvo narave in gozdov.

Samo v požaru v naravnem parku Serra da Estrela, ki je na seznamu Unesca, je v zadnjih tednih zgorelo več kot 25.000 hektarjev vegetacije, preden so ga minulo sredo obvladali.