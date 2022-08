Postajo na Kolodvorski ulici so gradili približno eno leto in jo dokončali pred nekaj več kot mesecem dni, zdaj pa je objekt dobil tudi uporabno dovoljenje. Lani so sicer na koprski občini napovedovali, da bo nared že pred letošnjo turistično sezono.

Postaja meri 3600 kvadratnih metrov. Ob dveh glavnih stavbah so tri mesta za kratkotrajno parkiranje avtobusov, deset mest za taksije in postaja za mestna kolesa. Pod nadstreškom so samočistilne javne sanitarije. Klopi na peronih so zaščitene pred vetrom s steklenimi pregradami. Upravljavec namerava v naslednjih dneh usposobiti digitalni zaslon z voznim redom avtobusov.

Na mestni občini Koper so pojasnili, da je zunanjo podobo postaje narekovala želja po enostavnosti in funkcionalnosti.Po besedah župana Aleša Bržana nova avtobusna postaja »ni le sodobna, funkcionalna in prijazna, je tudi temelj multimodalnega vozlišča prihodnosti, ki ga mora zasnovati vsako ambiciozno evropsko mesto«. Želi si, da bi območje postalo srce potniškega prometa v mestu, kjer bi potniki lahko kombinirali različna prevozna sredstva