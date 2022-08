Splav je bil v Italiji uzakonjen z referendumom leta 1978. S tem so razveljavili popolno prepoved splava, ki ga je fašistični diktator Benito Mussolini imel za zločin proti italijanski rasi. Na žalost pa se še vedno soočajo z velikim številom ginekologov, ki ne želijo prekiniti nosečnosti iz »moralnih razlogov« – teh je 64,6 odstotkov po podatkih iz leta 2020. Praktične posledice tega so, da ženske težko dostopajo do varih postopkov prekinitve nosečnosti.

Konservativno vodstvo v več italijanskih regijah je v zadnjih letih začelo še bolj ovirati dostop do splava, zlasti v Marcheju, ki mu od septembra 2020 vlada nacionalno-konservativna politična stranka Bratje Italije. Gre za stranko z neofašističnimi koreninami, ki bi bila lahko po septembrskih državnih volitvah največja stranka v desni vladni koaliciji.

Giorgia Meloni, vodja stranke, ki si želi postati premierka, je splav označila za »poraz,« čeprav je nedavno dejala, da odprava zakona iz leta 1978 ni bila na njenem dnevnem redu. Vendar pa regija Marche, ki jo opisujejo kot »laboratorij« za politiko prej omenjene stranke, daje jasen namig o tem, kaj bi se lahko zgodilo, če bi koalicija, ki jo vodi stranka in vključuje skrajno desno Severo Ligo Mattea Salvinija, ki je prav tako proti splavu, prevzela oblast.

Ena prvih potez regionalnega sveta je namreč bila, da naj ne uporabi lanskoletnega ukrepa ministrstva za zdravje, ki zdravstvenim klinikam dovoljuje, da zagotavljajo tabletke za splav. Medtem ko nacionalna politika določa, da se medicinski splav lahko izvaja do devetih tednov nosečnosti, je v Marcheju ta omejitev le sedem tednov. Prav tako mora ženska po zakonu, ko prejme zdravniško potrdilo, ki ji dovoljuje splav, razmisliti en teden, pred samo izvedbo postopka.

»Včasih ženska odkrije, da je noseča šele v petem ali šestem tednu,« je dejala Manuela Bora, regionalna političarka iz levosredinske demokratske stranke. »Tukaj je skoraj nemogoče narediti splav. Tudi prej ni bilo lahko, a to je bilo zaradi moralnih nasprotnikov splava; zdaj je erozija pravic do splava politična tema.«

Zavrnitev je vedno več

V Guardianu so podali primer 20-letne Giulie, ki se je po tem, ko ugotovila, da je noseča, zavestno odločila, da ni pripravljena na otroka. Ob podpori svojega fanta in družine je v svojem domačem mestu v osrednji italijanski regiji Marche poiskala zdravniško pomoč, ki bi ji pomagala pri splavu. Na vsakem koraku se je srečevala z ovirami, kot so neodgovarjanje na telefone in zaprtje ordinacij. Navaja tudi primer zdravnika, ki jo je poskušal prepričati, naj si premisli. Na koncu je na spletu našla podrobnosti o neprofitni kliniki za družinsko svetovanje v Ascoli Piceno, ki se nahaja skoraj dve uri vožnje od njenega doma in nudi storitve, ki omogočajo varen splav.

Giulia ni edina, ki je primorana pomoč iskati zunaj javnega sistema. Tiziana Antonucci, podpredsednica neprofitne klinike AIED, poroča o klicih številnih žensk, ki pripovedujejo podobne zgodbe o svojih bojih za dostop do storitev splava prek javnega sistema. Prekinitev nosečnosti z AIED pa je tudi bolj ugodna, saj stane 200 evrov v primerjavi s 1500 evri v zasebni kliniki.

»V nekaterih bolnišnicah obstajajo samo nasprotniki, ena bolnišnica v Fermu pa sploh ni nikoli uporabila zakona o splavu,« je dejala Antonucci. »Tudi v bolnišnicah, kjer ni nasprotnikov, je storitev neustrezna. Ko je bila levica na oblasti, niso storili ničesar, da bi to spremenili, saj so se bali, da bodo izgubili katoliške glasove. Zdaj imamo pravico in smo obtičali v tej vse težji situaciji,« je še dodala.

Svet Bratov Italije je med drugim predlagal, da se aktivistom proti splavu, ki se že infiltrirajo v bolnišnice in pritiskajo na ženske, naj ne prekinejo nosečnosti, omogoči delo v klinikah za družinsko svetovanje. »Predstavljajte si žensko, ki gre na kliniko, da bi naredila splav, in tam najde te fanatične ljudi,« je dejala političarka Manuela Bora.

Politika spodbujanja rodnosti

Prednostna politika tako Bratov Italije kot Severe Lige je pospešiti rodnost v Italiji. Eden od načinov, kako to doseči, je po njihovem mnenju zmanjšanje števila splavov z zagotavljanjem finančnih spodbud za spodbujanje žensk, da se odločijo, da obdržijo otroka.

»Italijansko prebivalstvo se zmanjšuje. Ne pravim, da tujci ne bi smeli imeti otrok, vendar moramo ustvariti pogoje za razmnoževanje Italijanov,« je dejal Carlo Ciccioli, vodja skupine Bratje Italije v svetu mesta Marche. Ciccioli, ki je sicer zdravnik, je bil član podmladka italijanskega socialnega gibanja, neofašistične stranke, ki jo je ustanovil minister v Mussolinijevi vladi in se je nato preoblikovala v Nacionalno zavezništvo, preden je postala stranka Bratje Italije. Leta 1974 je med drugim na ulici v Anconi, glavnem mestu Marche, ustrelil političnega nasprotnika v nogo.