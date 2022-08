Odstranjevanje žičnate ograje se je začelo 15. julija. Doslej so jo odstranili samo na območju karlovške policijske uprave, pri mejnem prehodu Vivodina oziroma Krmačina proti mejnemu prehodu Kašt oziroma Radovica, ki v Sloveniji spadata pod metliško policijsko upravo.

Na drugih predelih, ki mejijo s Slovenijo, žičnate ograje še niso začeli odstranjevati, so poudarili na ministrstvu. Dodali so, da bo njeno odstranjevanje po napovedih slovenske vladajo trajalo pet mesecev.

Hrvaška policija večje število nezakonitih prehodov državne meje pripisuje večjemu migracijskemu pritisku na meji z Bosno in Hercegovino. Hrvaška policija je v sedmih mesecih letošnjega leta obravnavala 13.229 primerov, povezanih z nezakonitim prehodom državne meje, od tega 5169 v juliju in avgustu. Med januarjem in julijem lani so zabeležili 9141 takšnih primerov.