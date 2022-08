V Inštitutu pojasnjujejo, da mora biti »skladno z zakonodajo osnovna šola brezplačna, a v praksi vsebuje številne prikrite stroške«, kot so naraščajoče cene šolskih kosil. Predstavljajo enega izmed največjih stroškov za starše šoloobveznih otrok. Med drugim je ukrep namenjen zmanjševanju posledic draginje in odgovor na aktualno situacijo ter izražene skrbi državljank in državljanov.

Prav tako izpostavljajo pomen brezplačnih kosil zaradi zmanjševanja razlik med učenkami in učenci ter nudenje pomoči staršem, ki se sramujejo zahtevka za subvencionirano kosilo. Poudarjajo, da je brezplačen topel obrok nujen del brezplačnega osnovnošolskega izobraževanja. Med drugim so brezplačna kosila za vse otroke obljubljena tudi v koalicijski pogodbi.

Kampanja »Za otroke gre« bo ponovno potekala po ulicah mest in vasi, na Inštitutu pa upajo, da bodo z zbiranjem podpisom začeli že septembra. Za obravnavo zakona v DT morajo zbrati vsaj 5000 overjenih podpisov.

To ni prvi tovrstni zakonodajni predlog. Spremembo zakona o šolski prehrani z uvedbo brezplačnih kosil in subvencioniranih malic za osnovnošolce in dijake je junija v DZ vločila poslanska skupina SDS. DZ je predlog na izredni seji zavrnil. V Inštitutu so predlog zakona poslanske skupine SDS ocenili kot tehnično slabega.