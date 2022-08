V Nemčiji so nad vodo »kamni lakote«

V Nemčiji so nad gladino ponovno vidni tako imenovani »kamni lakote«, ki vgravirani ležijo ob vodni gladini rek. Znani so po tem, da prihodnjim generacijam s tem, ko so nad vodo, služijo kot opozorilo, da jih čakajo stiske. Večina kamnov se je ponovno pojavila na bregovih reke Labe, ki teče iz Češke skozi Nemčijo. Eden izmed kamnov, ki je bil prvič vklesan že v 15. stoletju, je prišel na površje tudi leta 1616, ko so domačini vanj vklesali besede »če me vidiš, jokaj«.

Ladje z druge svetovne vojne v Srbiji

Nizek vodostaj Donave v Srbiji je razkril potopljene ostanke ladij iz druge svetovne vojne, ki so še vedno polne eksploziva. Ladje, ki so jih našli v bližini mesta Prahovo, so bile del nacistične flote, potopljene leta 1944. Pričakujejo, da jih bodo odkrili še več, ko se bo suša stopnjevala.

Neeksplodirana ubojna sredstva v Italiji

Neeksplodirana ubojna sredstva so našli v reki Pad v Italiji. Približno 3000 ljudi je bilo julija evakuiranih iz vasi blizu mesta Mantua, medtem ko so strokovnjaki odstranili in varno eksplodirali bombo iz druge svetovne vojne.

V reki Pad je prišla na površje tudi barka, ki so jo uporabljali Nemci in je bila potopljena leta 1943. Lokalni prebivalci so del barke Zibello prvič videli, ko je pred nekaj meseci upadla gladina vode, ko pa se je suša stopnjevala, so jo videli vedno več.

Ruševine starodavnega mostu v Rimu

Nizek nivo reke Tibere v Rimu je razkril ruševine starodavnega mostu, ki ga je najvrjetneje zgradil cesar Neron okoli leta 50 našega štetja. Že prej je bilo mogoče videti majhen del ruševin ob nizkem vodostaju, zdaj pa je mogoče videti veliko večji del strukture. Ruševine ležijo pod mostom Vittorio Emanuele II.

»španski Stonehenge«

V Španiji se je v rezervoarju Valdecanas v osrednji provinci Caceres pojavil »španski Stonehenge«. Krog kamnov, ki se uradno imenuje Dolmen de Guadalperal, naj bi izviral iz leta 5000 pred našim štetjem. Arhologi so jih odkrili leta 1926, vendar je bilo območje leta 1963 poplavljeno in so bili od takrat vidni le štirikrat.

V Galiciji se je pojavila »vas duhov«

V Galiciji, na meji s Portugalsko, se je v začetku leta pojavila »vas duhov«, ki je običajno pod vodo, zdaj pa je suša rezervoar dramatično izpraznila. Aceredo je bil leta 1992 poplavljen, da bi naredil prostor za rezervoar. Nekateri njeni nekdanji prebivalci so se vrnili, da bi si ogledali porušene zgradbe.

Izgbljeni zakladi v Veliki Britaniji

Izgubljene zaklade so odkrili tudi v Veliki Britaniji. V vasi Derwent v Derbyshiru so se izpod vode ponovno pojavile ruševine stare cerkve. Vas je bila sicer poplavljena v štiridesetih letih prejšnjega stoletja. Tudi v tem primeru je šlo za izdelavo rezervoarja.