Kandidate za predsednika republike lahko predlagajo poslanci, politične stranke in volivci. Če se kandidat za predsedniško funkcijo poteguje s podporo poslancev, potrebuje najmanj deset njihovih podpisov. Stranke lahko svoje kandidate predlagajo s podpisi najmanj treh poslancev ali 3000 volivcev. Če se kandidat na volitve poda samo s podporo volivcev, pa potrebuje najmanj 5000 podpisov volilnih upravičencev.Uradna volilna kampanja pred predsedniškimi volitvami bo stekla 30 dni pred dnem glasovanja, 22. septembra in bo trajala do 21. oktobra do polnoči, ko bo nastopil volilni molk. Predčasno glasovanje bo na posebnih voliščih potekalo 18., 19. in 20. oktobra med 7. in 19. uro.