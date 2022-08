Seascape 18 se je rodil prav v Sloveniji, saj sta znamko pred več kot desetimi leti začela razvijati dva slovenska oceanska jadralca - Andraž Mihelin in Kristian Hajnšek. Seascape 18 je najbolj priljubljen med štirimi različnimi modeli teh jadrnic in se uvršča med najhitreje razvijajoče se evropske jadralne razrede, so zapisali organizatorji v sporočilu za javnost.

Portorož bo letos EP v tem razredu gostil že tretjič. Organizacijo je prevzel Jadralni klub Pirat Portorož v sodelovanju z YC Portorož in s podporo Marine Portorož, kjer bo flota jadrnic tudi gostovala.

»Zadovoljni smo, da je združenje razreda ponovno zaupalo organizacijo Portorožu. Naša izkušena ekipa bo zagotovo izpeljala prvenstvo na visoki ravni. Seascape 18 je resda bolj rekreativni razred, a se takih prvenstev udeležujejo odlični jadralci, ki si poleg jadranja želijo še prijetno druženje in spoznavanje destinacije,« je dejal nekdanji zmagovalec Mitja Margon, zdaj predsednik Jadralnega kluba Pirat.