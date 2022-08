Slovenska atletika je nastope na letošnjem evropskem prvenstvu v Münchnu sklenila s tremi finalnimi nastopi. Martina Ratej je v metu kopja zasedla peto mesto (59,36 m), Lia Apostolovski v skoku v višino sedmo (190 cm), Maruša Mišmaš Zrimšek pa je bila v teku na 3000 metrov zapreke petnajsta (9:53,81). Ob vseh slovenskih uvrstitvah v boju za najvišja mesta v atletiki ima grenak priokus le uvrstitev Maruše Mišmaš Zrimšek, v zadnjih letih ene najboljših tekačic na 3000 metrov z zaprekami. Na julijskem svetovnem prvenstvu v Eugenu se je namreč v Evropo vrnila s koronavirusom, ki ji je vzel ogromno moči, tako da se je na evropsko prvenstvo pripravila precej slabše, kot če bi bila zdrava. Sedemindvajsetletna Grosupeljčanka bo imela naslednjo priložnost za kolajno na velikem tekmovanju čez dve leti v Rimu, saj bo konkurenca v njeni disciplini na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Budimpešti, bržčas premočna.

Za največje presenečenje v slovenski reprezentanci velja peto mesto Martine Ratej, ki se je spomladi vrnila v tekmovalne vode po dopinški kazni, med katero je izgubila veliko energije, da bi dokazala svoj prekršek kot medicinsko izjemo, a bila pri tem neuspešna. Konjičanka je vmes dopolnila že 40 let, v preteklosti pa je bila večkrat največji slovenski up za visoke uvrstitve na velikih tekmovanjih. Pritisku nikoli ni bila kos, na vrhuncih sezone je zaostajala za svojimi najboljšimi dosežki. V Münchnu je bilo drugače, saj je že v kvalifikacijah vrgla najdlje v sezoni, v finalu pa je dosežek še popravila ter za tretjim mestom, ki ga je dosegla še leto od nje starejša legenda meta kopja Čehinja Barbora Špotakova, zaostala za dober meter. »Ta trenutek še ne vem, ali bom nadaljevala kariero, a srce me vleče k atletiki. Verjamem, da lahko v popolni sezoni znova mečem kopje 65 metrov ter se brez težav uvrščam na največja tekmovanja,« je po nastopu na olimpijskem stadionu povedala Martina Ratej, ki jo je na trenerski tribuni vodil Andrej Hajnšek.

Slovenska reprezentanca se bo danes vrnila domov na sprejem pred Atletsko zvezo Slovenije dobre volje, saj je prvič v zgodovini evropskih prvenstev na enem tekmovanju osvojila dve kolajni. Junaka sta bila Kristjan Čeh s srebrnim odličjem v metu diska in Tina Šutej z bronastim v skoku ob palici. Ljubljančanka je osvojila svojo prvo kolajno na prvenstvih na prostem, ki si jo je s preskočenimi 475 centimetri zaslužila. Predvsem pa s potjo do nje, saj se je na ogrevanju pred finalom močno urezala v desno dlan, tako da je morala iz sebe iztisniti nekaj več, da je sploh lahko tekmovala. Nasploh so z izjemo skakalke troskoka Neje Filipič, ki je razočarala s tremi kvalifikacijskimi prestopi, in tekačice na 800 metrov Anite Horvat – finalistka svetovnega prvenstva je izpadla že v kvalifikacijah – slovenski atleti na enem od dveh vrhuncev sezone tekmovali po svojih zmožnostih in pričakovanjih.