Toda premožni imajo v primerjavi z denarjem manj podprtimi vsaj eno prednost: tudi ko so žalostni, se lahko razvajajo. In možakar iz naše zgodbe to počne tako, da si kupuje štirikolesnike. Če bi le videli njegovo garažo ... Mora biti pa pogosto nesrečen, bi se gotovo glasil komentar, saj je pločevine dovolj za celo generacijo, kaj šele za enega samca. »Moji najnovejši pridobitvi sta športna terenca, BMW X3 in X4,« se nam je pohvalil oni dan, mi pa smo bili začudeni, da je izbral dve vozili, ki sta si tako zelo podobni. Vsaj prepričani smo bili sprva tako. Nato nas je začelo najedati in nismo si mogli kaj, da njune (ne)podobnosti ne bi preverili tudi sami. Dovolj sta bila dva klica in športna terenca sta že bila naša, pa čeprav le za krajši čas.

Ne bodite začudeni, če vas bodo nekateri ljudje (beri: okoljevarstveniki) zmerjali, kajti testna X3 in X4 sta vse prej kot okolju prijazna. Ne samo, da ju poganja dizelski motor, temveč je to motor z veliko začetnico. Šestvaljnik, ki premore kar 340 iskrivih konjičkov, ti pa mazohistično komajda čakajo, da jih poženete v dir. Proti dizlom nimamo nič proti, saj se dobro zavedamo, da ponujajo najbolje iz dveh svetov, zmogljivosti na eni in varčnosti na drugi strani. Konjički bi tako okoli dve toni težka avta vlekli tudi s hitrostjo večjo od 250 kilometrov na uro, a so jo Bavarci elektronsko omejili, prav tako pa ne bodite prav nič presenečeni, ko se boste ob izdatnem pritisku stopalke za plin dobesedno prilepili na usnjeni sedež, saj je do stotice potrebnih le 4,9 sekunde. Celo športni avtomobili se takšnega pospeška ne bi sramovali. Zdaj pa si predstavljajte, kaj bi se zgodilo, če se v nosu ne bi vrtel dizelski, temveč namesto njega bencinski agregat? Bili bi stalna stranka na črpalki. Tako pa niste. Povprečna poraba 7,6 litra (pri X4 še pol litra več) je glede na zmogljivi motor, štirikolesni pogon in težo okoli dveh ton več kot samo ugodna, češnja na torti pa je 68-litrska posoda za gorivo, tako da je doseg z enim polnjenjem blizu 900 kilometrov. Pohvalno.

Privlačna sta, o tem ni dvoma, da nista enojajčna dvojčka, pa opazimo šele, ko ju pogledamo s strani. Pri X4 je namreč silhueta strehe padajoča in malce spominja na kupeja, kar zna biti marsikomu všeč. Nam osebno se zdi (klasični) X3 lepši. Očitno smo preveč konservativni, kar nam pogosto očita tudi žena. A bistvo se vendarle skriva znotraj. Izrazit je namreč vonj. Ne bo vijolicah ali sivki, temveč po prestižu. Da je nastavitev sedežev elektrificirana, se zdi samoumevno kot Dončićev trojček na košarkarski tekmi, podobno tudi, da so skupaj z volanskim obročem sedeži ogrevani. Klimatsko napravo si lahko potnika ločeno nastavljata celo na zadnji klopi, kjer vlada prostornost z veliko začetnico. Marsikdo se zna vprašati, ali je njegovo mesto za volanskim obročem ali raje na zadnji klopi, a za nas dileme ni – X3/X4 ponujata toliko zabave med vožnjo, da ju je v užitek voziti. In parkirati, saj senzorji in kamere pri manevriranju tudi v ozkih mestnih ulicah skrbijo, da pločevina ostane nedolžna, v primeru, ko podpišete kapitulacijo, pa se lahko še vedno zanesete na pomoč samodejnega parkiranja. Da premoreta velik barvni zaslon na dotik, se zdi v avtu leta 2022 nepogrešljivo, a nam, konservativcem, je bilo všeč, da je mogoče do vseh menijev dostopati tudi prek vrtljivega gumba, kar je enostavno in varno, saj je intuitivno, toda razvojniki v Münchnu naj bi gumb že pri novi generaciji odstranili. Žal.

Obema je sicer blizu družinska naravnanost, je pa res, če želite ponujeni prostor maksimalno izkoristiti, je vendarle X3 prvinska izbira, saj ponuja nekaj večji prtljažnik (550:500 litrov in 1600:1430 ob podrti zadnji klopi). Je pa pri obeh še kako dobrodošla električna pomoč sicer zajetnih prtljažnih vrat. A mnogo kupcev je parov s starejšimi otroki ali brez njih, večina se jih posledično zaljubi v bolj nenavadnega X4. »Tudi meni je bolj všeč,« mi je priznal prijatelj z začetka zgodbe. Sploh v temno sivi mat barvi testnega se pokaže v vsej svoji lepoti, a kaj, ko se vsaka majhna praska na karoseriji še kako pozna. Smo vas nakurili? Če želite X3 M40d zapeljati v svojo garažo, imejte pripravljenih 77.500 evrov, v primeru X4 M40d še 1700 več. Res škoda, da dekle zaljubljenemu prijatelju ni dalo priložnost, da se bolje spoznata, in bi mogoče prezrlo, da ni sicer najlepši, a ima (skorajda) vse drugo. Več pa v sklepu.

vzporedni test BMW X4 M40d inBMW X3 M40d

*** Privlačna sta, o tem ni dvoma, da nista enojajčna dvojčka, pa opazimo šele, ko ju pogledamo s strani. Pri X4 je namreč silhueta strehe padajoča in malce spominja na kupeja, kar zna biti marsikomu všeč. Nam osebno se zdi (klasični) X3 lepši.

*** 4,71 m je dolžinska mera X3, X4 je štiri centimetre daljši.