Sredi prejšnjega tedna se je na družabnem omrežju Instagram pojavila skupina, kjer domnevne anonimne oškodovanke znanega novomeškega kulturnika in direktorja Fotopuba Dušana Smodeja predstavljajo kot spolnega predatorja na mlada dekleta. Zapisanih je kar nekaj izpovedi oškodovank, šlo naj bi tudi za posilstva. Kulturnik se je na očitke odzval na istem družabnem omrežju, češ da gre za neutemeljene obtožbe, ki naj bi bile plod neke njegove znanke, ki naj bi ga celo izsiljevala za denar. Med objavami prej omenjene skupine oškodovank je mogoče zaznati tudi to, da naj bi bil kulturnik precej zadolžen.

Z Generalne policijske uprave (GPU) so danes sporočili, da policija že intenzivno preverja informacije o sumih domnevnih kaznivih dejanj s področja spolne nedotakljivosti in drugih, ki so bili v zadnjih dneh izpostavljeni v medijskih objavah in na spletnih omrežjih. »Zbiranje obvestil in drugi ukrepi so usmerjeni v preverjanje okoliščin in potrditev obstoja morebitnih razlogov za sum, da so bila storjena kazniva dejanja, katerih storilec se preganja po uradni dolžnosti,« je sporočil Drago Menegalija, tiskovni predstavnik GPU. Policija zaenkrat ni dobila nobene (uradne) prijave, tudi anonimne ne. So pa prejeli prijavo o domnevnem izsiljevanju zaradi dolga. Njeno vsebino in okoliščine pa policija še preverja. Policija poziva oškodovance domnevnih kaznivih dejanj, da primere prijavijo policiji na najbližji policijski postaji ali interventni številki 113 ali preko e-naznanila kaznivega dejanja. »Pozivamo tudi druge osebe, ki morda razpolagajo z informacijami o okoliščinah domnevnih kaznivih dejanj, da jih sporočijo policiji, lahko tudi na anonimni telefon policije 080 1200 ali prek anonimne e-prijave,« je še dodal Menegalija.