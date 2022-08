Saj ni res, pa je, čeprav se zdi znesek vrtoglav, toliko bolj, ker je dosedanji rekord držal ferrari 250 GTO iz leta 1962, za katerega je dražitelj pred štirimi leti odštel občutno manj, a še vedno astronomskih 48 milijonov dolarjev. Zato je na mestu vprašanje, kdo so Zemljani, ki jim pri nakupu avtomobila ni pomembna cena, temveč zgolj to, da si ga lastijo. Glede na to, da je nesramno bogatih zbirateljev po vsem svetu ogromno, biserov na štirih kolesih pa precej manj, se med njimi odvija pravcata vojna, milijoni na računu pa niso porok za nakup.

Si predstavljate, da bi si lastili 7000 avtomobilov? Poenostavljeno to pomeni, da če bi vsak dan vozili drugega, bi potrebovali 20 let, da bi se peljali z vsemi! Če si brunejski sultan Hasanal Bolkiah, milijarder, ki je za nameček med monarhi po dolžini vladanja zgolj za angleško kraljico Elizabeto II., ki vlada že 55 let, je to še kako mogoče. Nor je na redke in posledično drage avtomobile, katerih skupna vrednost je ocenjena na pet milijard dolarjev oziroma četrtino njegovega premoženja; med monarhi je bogatejši zgolj tajski kralj. Je zbiratelj številka ena na svetu, lasti pa si več kot 600 rolls-roycev (med njimi je tudi v 24-karatno zlato preoblečeni silver spur), 450 ferrarijev, 380 bentleyjev in 100 koenigseggov. Na vprašanje, zakaj imeti toliko avtomobilov, je odgovor preprost: zato, ker si jih lahko privošči. Zapravljivec pa je bolj skromen, ko mora o svoji zbirki kaj povedati, zato o njej krožijo zgolj govorice, kot je ta, da so rolls-roycei vseh 24 ur na dan prižgani, za kar skrbijo dekleta v njegovem haremu, ki jim domnevno plačuje 20.000 zelencev tedensko.

Številni zbiratelji to postanejo naključno, ko kar naenkrat ugotovijo, da si lastijo več avtomobilov. Seveda vsi po vrsti niso noro dragi, zbirateljem pa je pomembno predvsem, da izstopajo po tehniki in zgodovinski vrednosti, so zabavni za vožnjo in atraktivni na pogled. In kar je najbolj zanimivo: avta ne glede na ceno nikoli ne kupijo na kredit ali lizing, mnogi tudi ne zato, ker so lahko dobra investicija, temveč za svojo dušo. Razlog več, da ti avti niso nikoli naprodaj. So kot otroci, težko je reči, kateri je zbiratelju bolj pri srcu, saj obstajajo malenkosti, zaradi katerih se v avto zaljubijo. Vsi pa imajo identiteto, dušo in karakteristike, ki so vsaka zase nekaj posebnega. Ali kot je dejal modni kreator Ralph Lauren, prav tako velik zbiratelj: »Avti so zame umetnost, premikajoča se umetnost. Moji prijatelji zbirajo slike, meni pa so avti bližje. Najlepše pri lastništvu pa je to, da ga lahko uporabljaš.«