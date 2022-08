V modi smo v preteklih letih videli vse – od raztrganih Guccijevih hlačnih nogavic do Balenciagine nakupovalne torbe, ki je zrcalna slika Ikeine torbe Frakta. Seveda imajo tovrstni dizajnerski kosi zasoljeno ceno in novi kos Balenciaga bo marsikomu postavil vprašaj nad glavo.

Vsakdanji predmeti vključeni v nakit

V spletni trgovini Matches Fashion so se namreč pojavili Balenciagini uhani iz črno-belih vezalk. Vezalke so zavezane v pentljo in pritrjene na kovinski podaljšek z vgraviranim imenom znamke, tako da vam vezalk ni treba vpeti skozi ušesno luknjo! Po navedbah Matches Fashion je te uhane oblikoval kreativni direktor Balenciage Demna Gvasalia z namenom vključitve vsakdanjih predmetov v kolekcijo nakita.

Uhani se prodajajo za nekaj manj kot 200 evrov, dobite pa jih na že omenjeni spletni strani. Če ti uhani nikakor ne pristajajo vašemu stilu, je Demna oblikoval ogrlico, natančneje choker iz enakega materiala, le da vezalko krasi ploščica z napisom Balenciaga. Na isti spletni strani jo lahko kupite po nekoliko višji ceni 350 evrov.

Z rdečo vrvico okoli vratu

Čeprav poraba na stotine dolarjev za nakit iz vezalk morda ni najboljša stilska naložba, to ni prvič, da je bila vezalka predlagana kot material za nakit. V knjigi stilov iz leta 1956 »Kaj bom oblekel?« ameriška modna oblikovalka Claire McCardell bralcem predlaga, da si ustvarijo značilen videz, ki je edinstven zanje, na primer, da si okrog vratu zavežete rdečo vrvico kot ogrlico. Če vam je ta trend všeč, a ne želite zapraviti toliko denarja, kupite navadne vezalke, ki jih zavežite na sprednji strani vratu, za nošnjo »štrika« pa lahko izberete tudi zapestje ali gleženj.

Tudi uhane iz vezalk lahko z nekaj ročnimi spretnostmi izdelate sami. Vse, kar potrebujete, je vrvica, kovinski nastavek za uhane, ki je na voljo praktično v vsaki specializirani trgovini, založeni z materialom za ročne spretnosti, in pištola za vroče lepilo. Zavežite pentljo, jo prilepite na kovinski podaljšek in imate modne uhane za morda »le« nekaj deset evrov.