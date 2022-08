1769.

leta je malo znani Nicolas-Joseph Cugnot razvil mehansko vozilo na lasten pogon, 38 let kasneje pa mu je sledil Francois Isaac de Rivaz z razvojem motorja z notranjim zgorevanjem na vodik.

3,77 mio.

avtomobilov so izdelali leta 1990, ko je industrija dosegla vrhunec. Danes je v njej direktno zaposlenih 400.000 ljudi oziroma desetina vseh v industrijskem sektorju.

Ne želimo zgolj rešiti industrije, temveč jo moramo preoblikovati. Francija mora postati vodilna proizvajalka čistih vozil. Do leta 2025 želimo proizvesti milijon okolju prijaznih vozil in letno postaviti po 100.000 polnilnic. To je zgodovinski načrt v zgodovinskih razmerah.

Emmanuel Macron, predsednik Francije, leta 2020 ob predstavitvi 8 milijard evrov vrednega načrta, katerega del so investicije za proizvodnjo električnih in hibridnih vozil ter spodbude za njihov nakup

Odlične ceste, nadarjeni podjetniki

Francija je bila v začetku 20. stoletja vodilna proizvajalka avtomobilov, njen delež je bil 49-odstoten (30.124 enot), v letu 1929 pa so jih proizvedli tedaj rekordnih 253.000, kar je bila raven, ki so jo presegli šele po drugi svetovni vojni. Za ta uspeh je bilo več razlogov, in sicer odlične ceste, visoka raven tehnične usposobljenosti in mnogo nadarjenih podjetnikov. Že leta 1913 so tako imeli 31 avtomobilskih proizvajalcev, ki so tudi v prihodnjih desetletjih ostali inovativni. Spomnimo se samo traction avanta iz leta 1934, 2CV (1950) ali ID19, ki je leta 1955 osupil vse na pariškem salonu. Pomemben mejnik v industriji je tudi leto 1945, ko je Renault pristal v državni lasti, leta 1968 pa je Citroën prevzel znamko italijanskih športnih vozil Maserati. V zgodovino se je Renault zapisal tudi leta 1984, ko so lansirali espace, prvi evropski enoprostorec, znamka pa je naredila odločen korak naprej, ko je leta 1999 pridobila kontrolni delež v Nissanu in postala 99-odstotni lastnik Dacie.

38 mio.

avtomobilov se je lani vozilo po francoskih cestah, najbolje prodajan novi avto je bil peugeot 208. Več kot polovica vozil je še vedno dizelsko gnanih, polovica flote izpolnjuje okoljska standarda euro5 in euro6.

94 %

gospodinjstev na podeželju ima avto, v Parizu in okolici le 68 odstotkov. Dve tretjini gospodinjstev z letnim zaslužkom 15.000 evrov ali manj ima vsaj en avto, kar 85 odstotkov mlajših od 25 let pa ima vozniško dovoljenje.

5,6

leta imajo Francozi v povprečju v lasti avto, v tem času prevozijo povprečno 105.000 kilometrov.