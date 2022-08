Hudič se skriva v civilni družbi

Ko sem bil majhen, od tega, težko priznam, so že dolga desetletja, sem nekega dne dobil zanimivo igračo. Videti je bila kot nekakšen tulec, v katerega si na eni strani pogledal, kot bi imel daljnogled. A se ni videlo skozi. Namesto zoženega pogleda na svet onkraj tunela se je prikazala čudovita slika najrazličnejših barvnih vzorčkov. Če si tulec rahlo zasukal, si dobil nove, prav tako očarljive podobe, le vzorci so bili malce drugačni. A vselej so bili sestavljeni iz istih drobcev pobarvane in nadrobljene steklovine, ki so z vsakim obratom ustvarjali drugačno pokrajino. Slišal sem, da se igrači reče kalejdoskop, in ko sem se naučil to besedo še približno pravilno izgovoriti, sem se med drugimi otroki počutil strašno pomembnega. A takrat mi še ni prišlo na misel, kako podobne so slike v tulcu zunanjemu svetu.