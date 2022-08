Kolesarska karavana na 77. dirki po Španiji se je od Nizozemske poslovila z najdaljšo etapo letošnje španske pentlje. Po 193,5 ravninskih kilometrih okoli mesta Breda pa je o zmagovalcu ponovno odločal ciljni sprint glavnine.

Tokrat se je kmalu po startu v beg podala sedmerica kolesarjev. Ubežniki so bili veliko bolj uspešni kot včeraj in so si privozili tudi več kot tri minute prednosti. Vseeno pa možnosti za etapno zmago niso imeli, saj je imela glavnina, v kateri je rdečo majico vodilnega nosil Nizozemec Mike Teunissen (Jumbo-Visma), vse pod nadzorom.

Glavnina je zadnjega ubežnika ujela manj kot 15 kilometrov pred zaključkom. V glavnini je bilo sicer precej nervozno, prišlo je tudi do padca, v katerega je bil udeležen pomemben kolesar ekipe Ineos Grenadiers Pavel Sivakov. S Francozom je bilo na srečo vse vredu in se je uspel vrniti v glavnino. Vsem težavam na cesti sta se uspešno izognila tudi oba Slovenca na dirki, Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Jan Polanc (UAE Emirates).

V zadnje tehnično zahtevne kilometre je glavnino popeljala ekipa Jumbo-Visme, ki je z izjemnim tempom odlično zaščitila Rogliča, poskrbela pa je tudi, da je bila glavnina zelo razpotegnjena. Sprinterske ekipe tako niso mogle sestaviti pravih vlakov in najboljši sprinterji so bili večinoma prepuščeni sami sebi. Odlično se je še drugi dan zapored znašel Sam Bennett, ki je imel tudi danes največ moči v zaključnih metrih in je slavil drugo zmago v dveh dneh.

Tudi danes je bil drugi Mads Pedersen (Trek-Segafredo), tretji pa je bil Britanec Daniel McLay (Arkea Samsic). Še tretji dan rdeča majica vodilnega menja lastnika. Po Robertu Gesinku in Miku Teunissenu jo bo v torek, ko se bo dirka po Španiji nadaljevala, nosil še tretji član Jumbo-Visma, Italijan Edoardo Affini. Primož Roglič, prvi favorit dirke za končno zmago, je tudi danes končal v času zmagovalca.