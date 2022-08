Dang Qiu je zelo dobro odprl dvoboj. Ob bučni podpori publike je dobil uvodni točki na servis Slovenca ter nato povedel s 4:0. Šele peta točka je pripadla Jorgiću.

Ta je v nadaljevanju izenačil na 5:5 ter prvič povedel z 8:7 ter na servis tekmeca z 9:7. Po delnem izidu 3:1 za Nemca je Jorgić spet povedel in nato dobil tudi točko za niz (12:10). žal je bil ta njegov prvi in zadnji v finalu.

Tudi v drugem nizu je povedel Qiu, a je Jorgić takoj izenačil na 1:1 in nato po dvakrat dobil tri točke zapored (3:1, 6:3). Po vodstvu z 8:4 je Jorgić dobil le še eno točko do vodstva z 9:6. Nato je Nemec izkoristil servis za izenačenje (10:10) in s tretjo zaključno žogico (14:12) tudi izenačil v nizih.

V začetku tretjega je bilo vnovič na semaforju 1:0 za Qiuja. Edinkrat v nizu je Jorgić povedel s 5:4, potem pa je tekmec dobil tri točke zaporedoma in obdržal kontrolo do konca za 2:1 v nizih. Vmes je po vrhunski izmenjavi udarcev na obeh straneh, ki je na noge spravila občinstvo v razprodani dvorani v Münchnu, Jorgić znižal na 6:7. A je bilo kmalu 6:10 in na koncu 8:11.

Četrti niz je spet s točko odprl predstavnik gostiteljice EP. Tudi v tem delu igre je Jorgić povedel pri 5:4, a nato nadaljeval za vodstva s 6:5, 7:6 in 8:7. Po izenačenju je Qiu vnovič povedel in s servisom prišel do zaključne žogice za zmago v nizu. Jorgić je takoj po premoru nato izgubil servis in tudi niz (9:11).

Slovenec je v petem nizu prvič povedel, a je kmalu zaostajal z 1:4 in sledil je drugi premor slovenske strani. Ta ni spremenil razmerij za mizo, pravzaprav je prej pobudo Qiu nadgradil s popolno prevlado in vodstvi s 8:2 in 10:2 ter zmago z 11:2 v razprodani dvorani Rudi-Sedlmayer in domače slavje pred 5000 navijači.

Slovenski namiznoteniški igralci so doslej na evropskih prvenstvih osvojili šest kolajn. V posamični konkurenci je to nazadnje uspelo Bojanu Tokiću, ki je bil bronast leta 2011 v Gdansku.