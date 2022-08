Do ropa v Domžalah je prišlo v petek okoli 23. ure. Trije neznanci so v parku pristopili k oškodovancema in jima na silo odvzeli nahrbtnik, nato pa zbežali. V dogodku, o katerem policija še zbira informacije, ni bil nihče poškodovan, je bila pa povzročena škoda v višini okoli 650 evrov.

Do ropa v Mostah je prišlo v soboto nekaj po polnoči. Neznanca sta pristopila do oškodovanca pri vozilu in ga spraševala po denarju. Ker jima ga ni izročil, sta z njim fizično obračunala in mu pregledala vozilo, od koder pa nista vzela ničesar. Oškodovanec je ob tem dobil lažje poškodbe.

Moška sta bila stara okoli 20 let. Eden je bil oblečen v sivo majico in visok med 170 in 175 centimetrov, drugi pa je bil visok okoli 170 centimetrov in močnejše postave, so sporočili.