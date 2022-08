Na 500-metrski razdalji je danes zmagala Poljakinja Anna Paulawska, druga je bila Madžarka Eszter Rendessy (+1,100), Slovenka in Danka sta na tretjem mestu za zmagovalko zaostali za 1,325 sekunde in bosta skupaj stopili na tretjo stopničko.

»Ko sem šla na startni blok, je bil veter v hrbet, tako da je bil moj načrt, da grem na polno od starta. Potem sem tik pred tekmo preverila še zastavice in bil je čelni veter, zato sem si rekla: 'prekleto, moram spremeniti načrt!' Zato sem ga takoj,« je začetek današnje dirke opisala Ostermanova.

»V prvih 400 metrih sem veslala lahkotno, nato pa sem pritisnila zadnjih 100 metrov. Dala sem vse od sebe in bila prepričana, da je dovolj za drugo ali tretje mesto. Potem sem prišla do cilja in videla tudi Emmo in takoj pomislila, da morda ne bo dovolj. Četrta sem, tretja sem, četrta, tretja ... To so potem ves čas spreminjali vse do zadnjega. Nisem vedela, da sem tretja, dokler mi niso rekli, naj se preoblečem,« je igro tisočink, ki so ji na koncu vendarle prinesle še drugo odličje prvenstva na Bavarskem, opisala Primorka.

Anja Osterman je bila srebrna na nedavnem svetovnem prvenstvu v kanadskem Halifaxu na 200 metrov. »Imam res dobrega trenerja, dober program, odlično sodelujeva. Prihaja medalja za medaljo in zelo sva vesela, čeprav sva si danes želela več,« je še priznala slovenska kajakašica in sklenila: »Nisem veslala, kot bi morala, a vseeno imam bronasto medaljo.«

V finalu bo ob 15.30 na 5000 m nastopil še Jošt Zakrajšek. Ta bi moral nastopiti že v soboto, a so prireditelji nekaj zadnjih sobotnih preizkušenj zaradi močnega naliva prestavili na nedeljo.