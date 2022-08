Oboroženi pripadniki milice so v petek napadli hotel Hayat v bližini mednarodnega letališča Aden Ade in prevzeli nadzor nad njim. Somalijske varnostne sile so napad uspele končati šele v noči na danes. Ubitih je bilo najmanj 30 ljudi, še več kot 40 pa jih je ranjenih, nekateri huje, je za dpa povedal predstavnik policije Mohamed Dahir.

Napadalci, katerih število je še naprej neznano, so bili po navedbah policije oboroženi z ročnimi granatami in puškami kalašnikov.

Odgovornost za napad je prevzela milica Al Šabab, ki govori o 40 smrtnih žrtvah. Ob začetku napada na hotel sta samomorilski napad z avtomobilom bombo izvedla dva pripadnika te milice, ki sta tako napadalcem omogočila dostop. V ločenem napadu v Mogadišu pa je umrla mati s svojimi štirimi otroci, potem ko je njihovo hišo nedaleč od letališča zadela raketa.

To je bil prvi večji napad, odkar je somalijski predsednik Hasan Šejk Mohamud maja prevzel položaj. Napad so ostro obsodile somalijske zaveznice, vključno z ZDA, Veliko Britanijo in Turčijo, pa tudi Združeni narodi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.