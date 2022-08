Po navedbah preiskovalcev je do eksplozije avtomobila prišlo v soboto zvečer med vožnjo v enega od predmestij Moskve. Po prvih dognanjih je eksplodirala v vozilo podtaknjena bomba, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po poročanju ruskih medijev je bila 29-letna novinarka in politologinja Darja Dugina na sankcijskem seznamu Velike Britanije zaradi širjenja propagande in lažnih novic glede vojne v Ukrajini, ki jo je 24. februarja zagnal ruski predsednik Vladimir Putin. Preiskovalci sicer še preučujejo, ali je bil bombni napad namenjen Dugini ali komu drugemu.

Tudi njen oče, radikalni filozof in avtor Aleksandar Dugin, velja za enega od ideologov ruskega napada na Ukrajino. Na Zahodu ga pogosto imenujejo za »Putinove možgane«, kar naj bi pomenilo, da ima velik vpliv na ruskega predsednika in njegovo razmišljanje.

Po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax se je Dugin v soboto skupaj s hčerko udeležil »domoljubnega festivala«, nato pa naj bi dogodek skupaj zapustila. A v avtomobilu je bila samo Darja.

Ruski nacionalisti in voditelji proruskih sil v Ukrajini so že ocenili, da je šlo za poskus atentata na Dugina. »Teroristi ukrajinskega režima so poskušali likvidirati Aleksandra Dugina, a so ubili njegovo hčer,« je sporočil vodja samooklicane doneške republike Denis Pušlin.

Komentatorji v Ukrajini sicer dvomijo, da bi bile ukrajinske sile ob soočanju z rusko vojsko na domačem sploh zmožne izvesti takšen napad, še poroča dpa.