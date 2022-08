Starbucksovih 130 kavarn v Rusiji sta julija kupila Kremlju naklonjeni glasbenik Timati in lastnik restavracij Anton Pinskiy ter jim dala novo ime s sloganom »bucksa ni več, zvezde ostajajo«. Novi logotip nadomešča Starbucksovo ikonično morsko deklico z dvojnim repom z žensko, ki nosi tradicionalno rusko pokrivalo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruski potrošniki bodo na meniju kavarne našli večino znanih Starbucksovih kofeinskih pijač, novi lastniki pa bodo ohranili tudi tradicijo pisanja imen strank na skodelice ob prevzemu naročila. Z delom v kavarnah z novim imenom bo nadaljevalo tudi 80 odstotkov nekdanjih Starbucksovih delavcev.

Tako potrošniki kot vlagatelji so po začetku ruske invazije na Ukrajino konec februarja začeli pritiskati na zahodna podjetja, da naj prekinejo stike z ruskim trgom, a licenčnih pogodb ni bilo mogoče na hitro spremeniti.

Ameriška veriga kavarn Starbucks, ki je imela v Rusiji 130 kavarn, je marca sporočila, da zaradi ruske invazije na Ukrajino prekinja z delovanjem v državi, maja pa ruski trg dokončno zapustila. Ob tem so v ameriškem velikanu zagotovili, da bodo 2000 ruskih delavcev plačevali še pol leta in da jim bodo pomagali najti nove zaposlitve.

Podobno odločitev so sprejele tudi druge znane mednarodne blagovne znamke, med njimi tudi veriga restavracij s hitro prehrano McDonald's. Vseh 850 njihovih restavracij je kupil ruski poslovnež Aleksander Govor, ki je bil že lastnik licence verige. Nova veriga z imenom Vkusno & točka, kar pomeni okusno in pika, je sredi junija v Moskvi in v regiji odprla 15 restavracij.