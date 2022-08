Ukrajina bo v sredo obeleževala svoj dan neodvisnosti, hkrati pa bo na ta dan minilo tudi šest mesecev, odkar je Rusija sprožila invazijo in se je začela vojna. »Za zmago Ukrajine se bomo morali boriti. Še vedno imamo veliko pred seboj,« je dejal predsednik.

Opozoril je, da bi Rusi lahko ukrajinski dan neodvisnosti izkoristili za še posebej surove napade. »Takšen je naš sovražnik. Že zdaj je Rusija tega pol leta vsak drug teden storila nekaj ogabnega in krutega,« je dejal Zelenski. Vsakodnevne raketne in topniške napade na območju Harkova in Donbasa pa je označil za ruski teror.

Cilj Rusije je po njegovih besedah ponižati državo in širiti strah in konflikt. A temu pritisku se ne sme ukloniti nihče ali pokazati šibkost. »Zato moramo ostati skupaj, si pomagati, obnoviti, kar je bilo uničeno, in se boriti za naše ljudi,« je še dodal ukrajinski predsednik.