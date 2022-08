Slovenska košarkarska reprezentanca je priprave na kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023 in septembrsko evropsko prvenstvo v Nemčiji končala brez poraza. V šesti prijateljski tekmi je v Celju premagala Hrvaško s 94:88.

Po skoraj mesec dolgih pripravah se bo naslednji teden začelo zares. V četrtek in nedeljo Slovenijo čakata dve tekmi v kvalifikacijah za SP proti Estoniji v Celju in z Nemčijo v Münchnu, 1. septembra pa se bo v Kölnu začelo evropsko prvenstvo. Slovenija bo igrala v skupini z Litvo, Madžarsko, Bosno in Hercegovino, Nemčijo in Francijo.

Slovenija je bila na prijateljskih tekmah v zadnjih dobrih dveh tednih boljša od Nizozemske (83:76), Črne gore (70:52), Turčije (104:103), Ukrajine (86:82), Srbije (97:92) in Hrvaške.

Slednjo je premagala drugič v zadnjih dveh mesecih - v Stožicah jo je v kvalifikacijah za SP nadigrala z 28 točkami razlike - in petič zapored. Hrvati so bili nazadnje boljši septembra 2018.

Podobno kot na prej omenjenih tekmah s Turčijo in Srbijo, ki sta bili odločeni šele po podaljšku, je Slovenija tudi tokrat pokazala borbeno in ekipno predstavo, odlično pa je odigrala predvsem tretjo četrtino, v kateri je dosegla 36 točk. Kapetan Goran Dragić je v tem delu igre zbral štirinajst od skupno devetnajstih točk (met 8:11, trojke 2:4).

Slovenija je v tretji četrtini z delnim izidom 14:2 nadoknadila devet točk zaostanka (44:53) ter v začetku zadnjega dela povedla z 80:72. Prednost je zadržala, čeprav je selektor Aleksander Sekulić večino zadnje četrtine odigral praktično z rezervno postavo. Do najvišje prednosti na tekmi (87:76) je Slovenija prišla v zasedbi Luka Rupnik, Gregor Hrovat, Klemen Prepelič, Vlatko Čančar in Žiga Dimec.

Prvi strelec Slovenije je bil tokrat Vlatko Čančar z 21 točkami (met 7:9, trojke 4:6, 9 skokov). Sledil mu je Goran Dragić, enajst točk in šest točk je zbral Mike Tobey, Luka Dončić pa je v 21 minutah dosegel deset točk (met 2:9, trojke 1:7, 6 podaj, 5 skokov, 5 izgubljenih žog).