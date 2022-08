Slovenke so prepričljivo odigrale le drugi niz. V prvem so si zgodaj zagotovile tri točke naskoka in te prednosti niso več izpustile iz rok. V zadnjem nizu pa je vse kazalo na avstrijsko zmago, saj so gostje vodile že s 24:17, a so domače odbojkarice nepričakovano zmogle preobrat.

V skupini D nastopajo še Azerbajdžanke in Gruzijke, prve pa so se danes v uvodnem nastopu veselile zmage s 3:0 v nizih.

Slovenske odbojkarice so na evropskih prvenstvih doslej igrale dvakrat, leta 2015 in leta 2019, na lansko EP se jim ni uspelo uvrstiti.

Po današnjem obračunu proti Avstriji jih v nadaljevanju kvalifikacij čakajo tri gostovanja, najprej proti Avstriji (24. 8.), nato pa še proti Gruziji (27.) in Azerbajdžanu (3. 9.). Za konec sledita še domača obračuna proti Azerbajdžanu (7.) in Gruziji (10.).