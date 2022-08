Jorgić, drugi nosilec evropskega prvenstva v bavarski prestolnici, je danes v četrtfinalu najprej premagal Portugalca Tiaga Apolonia s 4:3 (-8, 10, 5, -8, -6, 8, 10) in si s tem zagotovil vsaj bronasto odličje.

V polfinalu se je nato osmi igralec na svetovni lestvici ITTF boril proti Karlssonu, 19. igralcu na svetovni lestvici. Tudi ta obračun je bil do predaje Šveda zelo izenačen. Prvi niz je pripadel 31-letnemu Karlssonu s 11:9, v drugem pa je Jorgić izenačil (11:5). Tudi tretji niz je prepričljivo dobil Slovenec (11:3) in tako prvič na dvoboju povedel. Karlsson je potem znova izenačil, ko je dobil četrti niz z 11:6.

V izenačenem petem nizu je pri vodstvu Jorgića s 6:5 Karlsson nesrečno z roko udaril ob rob mize, zaradi česa je začel krvaveti. Tudi po zdravniški pomoči je bila bolečina prevelika, da bi lahko dvoboj nadaljeval in ga je zato predal.

»Glede na to, kako je Kristian startal že od začetka zelo agresivno, sem pokazal, da znam rasti iz turnirja, iz tekme in sem pokazal tisto kar znam. Na koncu, kar se je naredilo, se je naredilo. Verjetno bi šla tekma v sedmi niz glede na to, da sva oba na koncu igrala vrhunsko tekmo, točko za točko,« je tekmo povzel Jorgić.

Jorgič je sicer v uvodnem krogu ugnal Srba Marka Jevtovića s 4:1, nato pa še dva Hrvata. Najprej je bil boljši od Filipa Zeljka s 4:2, v osmini finala pa od Tomislava Pucarja s 4:1.

V velikem finalu EP najboljšega slovenskega namiznotenisača čaka Nemec Dang Qiu, ki je bil danes v prvem polfinalu boljši od Šveda Mattiasa Falcka s 4:1. Petindvajsetletnik je 13. igralec na svetovni lestvici.

»Zadnjih šest mesecev kaže vrhunske igre, zmaguje na turnirjih za svetovno jakostno lestvico in napredoval je igralno res dobro. Od prve točke bo treba biti borben, agresiven, saj bo verjetno cela dvorana jutri navijala za njega. Mislim pa, da bo najbolj na koncu prevladala mirna glava,« je o nedeljskem nasprotniku in taktiki dejal Jorgić.

Finale je na sporedu v nedeljo ob 16. uri.