V vladi Abazovića, prvega črnogorskega premierja albanske narodnosti, so sodelovali njegovo gibanje URA, Socialdemokratska stranka (SDP) in Socialistična narodna stranka ter predstavniki manjšinskih strank Srbov in Bošnjakov. Pred glasovanjem se je del opozicije poskušal z Abazovićem dogovoriti o rekonstrukciji vlade, po kateri bi vanjo vstopile vse politične stranke v parlamentu, razen tistih, ki so vložile pobudo za nezaupnico. Vanjo bi torej vključili tudi del strank prejšnje koalicije premierja Zdravka Krivokapića, ki ga je Abazović sam februarja zamenjal na čelu vlade. Ključna je bila potem opozicijska Demokratska Črna gora nekdanjega predsednika parlamenta Alekse Bečića, ki ima devet poslancev in ki tega poziva ni sprejela. Njeni predstavniki so se izrekli za padec Abazovićeve vlade, ki je bila prva manjšinska v zgodovini Črne gore.

Obtožbe na račun podjetja Bemaks

Kritiki so med parlamentarno razpravo vladi poleg sporazuma s Srbsko pravoslavno cerkvijo očitali pomanjkanje napredka v črnogorski reformni poti približevanja Evropski uniji in ocenili, da je namesto tega preveč pozornosti posvečala odnosom s srbsko pravoslavno cerkvijo in dvigovanju napetosti v državi. Sicer pa je bil Abazović pod dodatnim pritiskom, ker je bila proti njegovi vladi vložena še ena nezaupnica šestih strank, katere glasovanje je bilo predvideno za 2. september.

Abazović je med svojim govorom v parlamentu zavrnil navedbe iz nezaupnice in ocenil, da je do odločitve za destabilizacijo Črne gore in rušenje njegove vlade prišlo po majskem zasegu tihotapljenih cigaret v luki Bar, kar naj bi bilo povezano z velikim gradbenim podjetjem Bemaks, to pa naj bi financiralo različne stranke. Za iniciatorja napada na vlado je obtožil obrambnega ministra Raška Konjevića iz vrst SDP, ki je sicer sodelovala v manjšinski vladi, in nekdanjega obrambnega ministra iz vrst DPS Predraga Boškovića. V DPS, kjer so se zavzemali za predčasne volitve, so Abazovićeve očitke zavračali.

Predsednik države Đukanović lahko zdaj sproži postopek za oblikovanje nove, že tretje vlade v dobrega pol leta ali pa v primeru neuspeha razpiše predčasne volitve.