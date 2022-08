Po podatkih policije je pri kiosku s prehrano prišlo do spora med dvema moškima, pri čemer je prvi drugega udaril tako, da je ta padel po tleh in utrpel hudo poškodbo glave.

Pri dogajanju je bilo prisotnih več neznanih oseb, med njimi tudi dve ženski, ki sta po dejanju stekli do bližnjega reševalnega vozila in zadevo prijavili reševalcem, ena izmed njiju pa je nato partnerki oškodovanca tudi nudila svojo telefonsko številko, so sporočili iz mariborske policijske uprave.

Zaradi razjasnitev okoliščin naprošajo vse morebitne očividce, predvsem pa omenjeni neznani ženski, da se oglasijo na policijski postaji Ptuj, ali pokličejo telefonsko številko 02 780 91 00 oziroma številko policije za klice v sili 113.