V družinski drami, ki prikazuje zgodbo o samomoru njegovega brata, Lerotić igra samega sebe. Film namreč temelji na resnični zgodbi o tragičnem boju Lerotića in njegove matere, ki sta skušala pomagati samomorilnemu bratu oziroma sinu.

Film je žirija izbrala za najboljšega v konkurenci osmih celovečernih filmov. Predsednik žirije, avstrijski režiser Sebastian Meise, je dejal, da film prikazuje like, ki parajo srce, in na preprost način poda kompleksno zgodbo, ki nas navdaja z obupom, saj prikazuje družbo, ki ne čuti bolečine drugih.

Za najboljšo igralko festivala so razglasili Vicky Krieps za vlogo v avstrijskem filmu Korset (Steznik), nagrado za najboljšo režijo pa je prejela Ukrajinka Marina Gorbach za ukrajinsko-turški film Klondike.

Ta vojna drama se odvija v Ukrajini leta 2014, ko so proruski separatisti v vzhodnem delu države sestrelili malezijsko potniško letalo na poti med Amsterdamom in Kuala Lumpurjem, pri čemer je umrlo več kot 290 potnikov in članov posadke.

Srce Sarajeva za najboljši kratki film je prejel madžarsko-romunski film Naopako režiserja Balazsa Turaija.

Za nagrado srce Sarajeva se je letos potegovalo 51 filmov v štirih tekmovalnih kategorijah. V tekmovalnem programu festivala so bili tudi trije slovenski filmi.

V tekmovalni program osmih celovečernih igranih filmov se je uvrstil prvenec slovenskega režiserja Dominika Menceja Jezdeca. V tekmovalni program kratkih filmov sta se uvrstila dva slovenska filma: igrani kratki film Tako se je končalo poletje scenarista in režiserja Matjaža Ivanišina ter animirani film O denarju in sreči srbsko-slovenskega tandema Ane Nedeljković in Nikole Majdaka ml.